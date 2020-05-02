  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Türkiye IMF'den para alacak mı? Numan Kurtulmuş cevapladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin 2014'te kurtulduğu IMF'nin kapısına bir daha gitmeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 12:49:00 -
Türkiye IMF'den para alacak mı? Numan Kurtulmuş cevapladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Türkiye ile IMF'nin görüştüğü iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Kurtulmuş, "Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecektir" dedi.

Kurtulmuş konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

''Bir kere çok net söylüyoruz Türkiye 2014'ün Mayıs ayında kurtulduğu IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecektir. Çünkü Türkiye tecrübesi de dünya tecrübesi de bize bir şey gösteriyor. IMF bir hayır kurumu değil. IMF bir finans kurumu da değil sanıldığı gibi.

"'Senin ekonomi politiğini de ben yöneteceğim' diyor"

IMF dar durumda kalan ekonomilere sadece üç beş kuruş para yardımı yapmakla kalmıyor. 'Senin ekonomi politiğini de ben yöneteceğim' diyor. Yani ülkelerin siyasal yönetimine ortak olmaya çalışıyor. Nitekim Türkiye'de de aynı şeyi yaptılar. Türkiye çok şükür bunlardan kurtuldu. Bir daha asla IMF'nin kapısına inşallah düşmeyecektir Türkiye.''

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı