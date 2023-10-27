Türkiye ile Türkmenistan arasında 'Meteoroloji' anlaşması imzalandı

Türkiye ile Türkmenistan arasında Meteoroloji Alanında İş Birliği Anlaşması imzalandı. İmzaları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Türkmenistan Çevre Koruma Bakanı Çarıgeldi Babaniyazov attı. Anlaşmaya göre; başta iklim değişikliği ve personel eğitimi olmak üzere, pek çok alanda iş birliği ve teknik destek sağlanacak.

'TÜRKMENİSTAN İLE TECRÜBEMİZİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Özhaseki, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov'un başkanlığında düzenlenen iş birliği anlaşmaları törenine iştirak ettiklerini söyledi. Türkmenistan ile yapılan anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Özhaseki, şu ifadeleri kaydetti:

"Soy birliğimiz, gönül birliğimiz olan Türkmenistan'la imzaladığımız anlaşmayla; deniz meteorolojisi, zirai meteoroloji, iklim ve iklim değişikliği, sayısal hava tahmini modelleri ve bölgesel iklim modelleri, uydu ve meteorolojik radar verilerinin kullanımı, gözlem sistemlerinin kurulması ve personelin teknik eğitimi ve otomatik meteorolojik gözlem istasyonu sensörlerinin kalibrasyonu konularında iş birliğimizi geliştireceğiz. Her daim güçlü bağlarla bağlı olduğumuz dost ve kardeş Türkmenistan ile tecrübe ve deneyimlerimizi paylaşmaya, birçok konuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz."