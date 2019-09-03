0553 313 94 23

Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkiler masaya yatırıldı

Kilis’te Suriyeli iş adamlarının da katılımıyla Kilis-Fırat Kalkanı Bölgesi Ticaret Forumu toplantısı yapıldı.

03 Eylül 2019 Salı 13:32
Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkiler masaya yatırıldı

Kilis’te Suriyeli iş adamlarının da katılımıyla Kilis-Fırat Kalkanı Bölgesi Ticaret Forumu toplantısı yapıldı.


Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantı öncesi saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Kilis’in tanıtım ile ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı.


Daha sonra kürsüye çıkan İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmeye çalıştıklarını kaydederek, “Kilis Valimizin himayesinde organize ettiğimiz bu ticari formun her iki ülkeye ve kadım coğrafyamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.


Azez Ticaret Odası Başkanı İbrahim Drbala da programı düzenleyenlere teşekkür ederek, “Türk ve Suriyeli iş adamlarının ticareti geliştirmesinden iki ülkenin vatandaşları yarar sağlayacaktır” dedi.


GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Tuncay Bayraktar, Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarının birleşmesinden sonra ihracat ile ithalat yapanların iki bakanlığın kapısını çalmak yerine tek bakanlıkta işlemlerini yapacağını söyleyerek, “Kısa süre önce GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü görevine atandık. Bölge Müdürlüğümüz Gaziantep’te olması nedeniyle Gaziantep’in dış ticaretteki öneminin bilincinde olarak daha çok Orta Doğu’yla ilgili sınır kapılarımızla, sınır ülkelerimizle ihracatımızın fazla olması nedeniyle biraz yoğunlaşıyoruz. Tabiki malların çıkışları sınır kapılarımızdır” diye konuştu.


KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ise “Ekonomi bizlerin bir araya gelerek, geliştirebileceği bir sistemdir. Bunun da başında aslında üretim geliyor. Bu yükü bölgede sizler ve Kilisliler çekiyor. Bu nedenle de biz beraber hareket etmek zorundayız. İlişkilerin geliştirilmesi için sizlerle toplantılara daha çok gerçekleştiriyoruz. Bugünkü toplantının asıl amacı şudur, Suriye’de bir mala ihtiyaç var, fakat Suriyeli vatandaş, bu malın Kilis’te üretildiğinin farkında değil, aslında o mal organize sanayi bölgesinde üretiliyor. Sizlerle organize sanayi bölgesindeki iş adamlarını bir araya getiriyoruz” şeklinde konuştu.


Vali Recep Soytürk de yaptığı konuşmada, bölgede üretilen tarım ürünlerine dikkat çekerek, "Geçişkenlik kısıtlı olduğu için Türkiye tarafında bunların satılması zor idi, bugün eskiye göre çok iyi durumdayız. Kilis’ten bir ticaret erbabı, Gaziantep ve Kayseri’den her hangi bir ticaret erbabı Azez’e, Çobanbey’e, Mare’ye gelip yaklaşık 18 tarım ürünü, bir de kalıp halindeki hurda olmak üzere 19 kalem ürünü valilikçe akredite edilmiş olan Suriyeli firmalardan çok rahatlıkla alabiliyor. Gümrük kapısından geçirebiliyor, başka bir izne gerek kalmadan, böyle bir durum, daha öncede bir araya gelerek konuştuk. Ama bunu uygulamaya getirmemiz lazım, rejim bölgesine veya PYD bölgesine ürünler gideceğine Türkiye tarafına gelsin” diye konuştu.


Toplantıya Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Topumcu, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve Azez Ticaret Odası Başkanı İbrahim Drbala katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'den Ahmet Davutoğlu açıklaması: İhraç edilirse...
    1. MHP'den Ahmet Davutoğlu açıklaması:..
    2. MEDAŞ Sanat Galerisinde seramik..
    3. Bakan Albayrak: "Enflasyonla mücadele..
    4. Tuzla’da bir binanın çatısında çıkan..
    5. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    6. Başkan Altay: “Konya’nın güvenilir..
    7. Diyarbakır’da HDP il binası önünde bir..
    8. Kırşehir’de sağlık camiasını yasa..
    9. Osmaneli’nde tarihi eserler turizme..
    10. Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç..
    11. 2 Eylül coşkusuyla yürüdüler
    12. Kütahya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1..
    13. Adana Demirspor'dan İbrahim Üzülmez..
    14. Uşaklı vatandaşlara sağlık hizmeti..
    15. Odunpazarı Belediyesi’nden "Akşamlar..
    16. YKS Türkiye 86.’sı Emre Turhan’dan..
    17. Seyyah-ı Fakir’in doğu turu bugün..
    18. ANKASAM Avrasya Masası Başkanı Dr...
    19. FETÖ sanığı eski binbaşı hakim..
    20. Palamut yok, umut hamside
    21. Eskişehir’de Manga rüzgarı esti
    22. Fenerbahçe, genç oyuncularını kiralık..
    23. Babasının çöpten topladığı kitapları..
    24. TEM’de makas atarken tıra çarpan..
    25. Trafikte kural tanımaz magandalar..
    26. Kızılay’dan engellilere tekerlekli..
    27. Eskişehir’de Halk Sağlığı Sokağı..
    28. Genç kızın yüzüne asit türü sıvı..
    29. Fenerbahçe genç oyuncularını kiraladı
    30. Çin'de okulların açıldığı gün..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız