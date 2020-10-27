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Aktüel Türkiye ile Özbekistan arasında imzalar atıldı
Aktüel

Türkiye ile Özbekistan arasında imzalar atıldı

Türkiye ve Özbekistan arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya imza atan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Her alanda ilişkilerimizi geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Bunun içinde ticari, ekonomik, sosyal, siyasi ilişkilerle tabii ki askeri ilişkiler de yer alıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:14:00 -
Türkiye ile Özbekistan arasında imzalar atıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pakistan ve Kazakistan'daki temaslarının ardından resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi.

Akar'ı Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov, Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı. Askeri bando tarafından ulusal marşların çalınmasının arından yapılan geçit töreninde Bakan Akar, tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından iki Bakanın başkanlığında gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmenin açılışında konuşan Akar, sözlerine, gösterilen misafirperverliğe teşekkür ederek başladı. 

Türkiye ve Özbekistan'ın birbirini seven iki devlet ve millet olduğunu belirten Akar, ata toprağı olarak nitelediği topraklarda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye ve Özbekistan'ın ortak tarihi olan kardeş ülkeler olduğunu söyleyen Akar, zaman zaman yavaşlamalar da olsa iki ülke arasındaki ilişkilere verdikleri öneme değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'ı ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını vurgulayan Akar, Türkiye ve Özbekistan arasında güçlü kardeşlik bağlarına dayanan stratejik ortaklık olduğunu dile getirdi.

Bakan Akar, iki ülke arasındaki ilişkilere önem verdiklerini belirterek, "Her alanda ilişkilerimizi geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Bunun içinde ticari, ekonomik, sosyal, siyasi ilişkilerle tabii ki askeri ilişkiler de yer alıyor. Bu ilişkilerde çok ciddi gelişmeler sağladık." diye konuştu.

Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ise Akar'ı ülkesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ve Özbekistan'ı dili ve dini bir, kardeş iki ülke olarak nitelendiren Kurbanov, "Devletlerimiz arasında hızla gelişen ilişkilere bağlı olarak askeri ilişkilerimiz de hızla gelişiyor." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin temellerinin Cumhurbaşkanları tarafından atıldığına dikkati çeken Kurbanov, "Askeri, güvenlik ve savunma alanlarındaki iş birliğinin gelişmesini önemli olarak nitelendiriyoruz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam eden görüşmenin sonunda Akar ve Kurbanov tarafından Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalandı.

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