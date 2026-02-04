  • İSTANBUL
Suriye'de petrol sahaları tekrar açılıyor

Suriye yönetimi ile YPG arasında varılan mutabakatın uygulanma sürecinde kritik aşamaya gelindi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, petrol sahalarının ve Türkiye ile Irak sınır kapılarının yeniden faaliyete geçeceğini açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, hükümet ile YPG arasında varılan anlaşmanın uygulanmasına ilişkin sürecin olumlu ilerlediğini belirterek, "Petrol sahaları ve Suriye ile Türkiye ve Irak arasındaki sınır kapıları yeniden faaliyete geçecek." dedi.

Baba, Haseke ilindeki İç Güvenlik Komutanı Albay Mervan Ali ve İçişleri Bakanlığı Özel Görevler Müdürü Albay Baraa Abdulrazzak ile yapılan görüşmelerin çok verimli geçtiğini ifade etti.

Görüşlerin büyük ölçüde örtüştüğünü kaydeden Baba, "İnşallah İçişleri Bakanlığı’na bağlı İç Güvenlik Kuvvetleri, Haseke ilindeki İç Güvenlik Komutanlığı’ndan Kamışlı şehir merkezinde konuşlanma sürecine başlayacak. Önümüzdeki günlerde birkaç olumlu adım daha duyurulacak." dedi.

Tutuklamaları kabul etmiyoruz

Hükümet güçlerinin şehirdeki varlığı nedeniyle terör örgütünün sivillere yönelik alıkoymalarına da değinen Baba, "Hükümet güçlerinin şehre girmesi nedeniyle tutuklanan kişiler olursa, bunu kabul etmiyoruz. Bu konu, SDG ile olumlu bir iletişimle çözülecek." diye konuştu.

Baba, atılacak sonraki adımlar arasında iç güvenlik güçlerinin Haseke genelindeki dağılımının tamamlanması, stratejik ve hizmete yönelik tesislerin devralınarak yeniden işlevselleştirilmesi bulunduğunu söyledi.

Kamışlı Havaalanı ile Irak ve Türkiye sınır kapılarının yeniden faaliyete geçirilmesinin planlandığını aktaran Baba, petrol kuyularının da devreye alınacağını, bunun Suriye’nin ihtiyaçlarını karşılamaya ve Haseke halkına fayda sağlamaya katkı sunacağını, ayrıca istihdam yaratacağını vurguladı.

Sürecin takvimine ilişkin olarak Baba, "Her geçen gün olumlu gelişmeler yaşanıyor. Kamışlı’daki güvenlik gücü dağılımı bugün itibarıyla oldukça iyi durumda. Kısa sürede anlaşmanın tam anlamıyla uygulanmasını hedefliyoruz." dedi.

Aynularap konusunda engel yok

Aynularap ile ilgili bir engel bulunmadığını dile getiren Baba, zaman zaman halk arasında ve medyada nefreti körükleyen söylemlerin güvenlik gücünün konuşlanmasını zorlaştırabildiğini, ancak iki taraf arasında yüksek bir uyum ve halkı çatışmalardan uzak tutma iradesi bulunduğunu ifade etti.

Baba, son olarak, "Suriye halkı kazanacaktır. Hepimiz biriz. Hedefimiz medeni, gelişmiş ve insan onuruna yakışır bir ülkede yaşamak. Suriye halkı hak ettiği saygıyı ve huzuru yaşayacaktır." şeklinde konuştu.

