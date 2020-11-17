  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye ile Macaristan 14. randevuda
Spor

Türkiye ile Macaristan 14. randevuda

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarınki rakibi Macaristan ile tarihinde 14. kez karşılaşacak - Ay-yıldızlı ekip, oynadığı 13 maçta 4 galibiyet ve 7 yenilgi aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 11:15:01 -
Türkiye ile Macaristan 14. randevuda


İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarınki rakibi Macaristan ile tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında 7'si resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 13 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 26 golle yanıt verdi.


- Resmi maçlarda Türkiye üstünlüğü


Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 7 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyeti de resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 2 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.

2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı.


- Macarlar'dan farklı galibiyet


Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.

Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.


-Macaristan B Milli Takımı ile 2 maç


A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.

Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yitirdi.


- Maçlar


Türkiye ile Macaristan A milli takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


TarihYerOrganizasyonSonuç
03.09.2020İstanbulUEFA Uluslar Ligi0-1
26.03.2013İstanbulDünya Kupası Elemeleri1-1
16.10.2012BudapeşteDünya Kupası Elemeleri1-3
12.09.2007İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri3-0
07.10.2006BudapeşteAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-0
06.09.1995İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri2-0
07.09.1994BudapeşteAvrupa Şampiyonası Elemeleri2-2
05.09.1990BudapeşteÖzel1-4
16.03.1988BudapeşteÖzel0-1
04.04.1984İstanbulÖzel0-6
22.09.1982GyörÖzel0-5
29.04.1962BudapeşteÖzel1-2
19.02.1956İstanbulÖzel3-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail ile normalleşen BAE'den skandal reklam! Türkiye duyurunca kaldırdılar
Dünya

İsrail ile normalleşen BAE'den skandal reklam! Türkiye duyurunca kaldırdılar

İsrail ile normalleşme sürecine giren Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Tel Aviv'e başlatacağı seferler için hazırladığı reklamda Yahudile..
Resmen açıklandı! Yurt dışından altın, para, döviz...
Ekonomi

Resmen açıklandı! Yurt dışından altın, para, döviz...

Türkiye’de daha önce 6 kez uygulanmış olan yurt dışındaki varlıkların ülke ekonomisine girmesini hedefleyen "Varlık Barışı" yeniden yürürlü..
İlk kez konuştu! Meral Akşener'den Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk açıklaması
Siyaset

İlk kez konuştu! Meral Akşener'den Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk açıklaması

FETÖ ve HDP çıkışlarının ardından partiden ihraç edilen Ümit Özdağ ve aynı gün istifa eden İsmail Koncuk'la ilgili açıklamada bulunan İYİ Pa..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay