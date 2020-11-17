Türkiye ile Macaristan 14. randevuda
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarınki rakibi Macaristan ile tarihinde 14. kez karşılaşacak - Ay-yıldızlı ekip, oynadığı 13 maçta 4 galibiyet ve 7 yenilgi aldı
İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarınki rakibi Macaristan ile tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek.
İki ülke A milli takımları arasında 7'si resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 13 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.
Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 26 golle yanıt verdi.
- Resmi maçlarda Türkiye üstünlüğü
Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 7 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyeti de resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 2 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.
1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.
2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.
2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.
İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı.
- Macarlar'dan farklı galibiyet
Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.
Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.
-Macaristan B Milli Takımı ile 2 maç
A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.
Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yitirdi.
- Maçlar
Türkiye ile Macaristan A milli takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|03.09.2020
|İstanbul
|UEFA Uluslar Ligi
|0-1
|26.03.2013
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-1
|16.10.2012
|Budapeşte
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-3
|12.09.2007
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|3-0
|07.10.2006
|Budapeşte
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-0
|06.09.1995
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2-0
|07.09.1994
|Budapeşte
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2-2
|05.09.1990
|Budapeşte
|Özel
|1-4
|16.03.1988
|Budapeşte
|Özel
|0-1
|04.04.1984
|İstanbul
|Özel
|0-6
|22.09.1982
|Györ
|Özel
|0-5
|29.04.1962
|Budapeşte
|Özel
|1-2
|19.02.1956
|İstanbul
|Özel
|3-1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.