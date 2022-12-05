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Ekonomi Türkiye ile Kazakistan başkentleri arasında ilk doğrudan uçuş yapıldı! Ülke ekonomisine büyük katkı
Ekonomi

Türkiye ile Kazakistan başkentleri arasında ilk doğrudan uçuş yapıldı! Ülke ekonomisine büyük katkı

Türk Hava Yollarının (THY) markası AnadoluJet, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Kazakistan'ın başkenti Astana'ya ilk doğrudan uçuşunu gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 08:59:00 - 2022-12-05 09:03:53
Türkiye ile Kazakistan başkentleri arasında ilk doğrudan uçuş yapıldı! Ülke ekonomisine büyük katkı

Ankara-Astana güzergahındaki ilk seferinde 140 yolcusunu taşıyan AnadoluJet'in B-737 tipi uçağı, yerel saatle 07.15'te Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

İlk sefer dolayısıyla havalimanında düzenlenen törene, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici, AnadoluJet Pazarlama Satış Müdürü Ahmet Yıldız, Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi Başkanı Talgat Lastayev, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Daulet Hamzin'in yanı sıra diğer yetkililer ile basın mensupları katıldı.

Açılış konuşmalarından sonra Kazak halk müziği seslendirildi. Kazak halk oyununun sergilendiği törende, ilk uçuş için kurdele ve pasta kesildi.

AnadoluJet, Ankara-Astana güzergahında ilk etapta haftada iki sefer düzenleyecek.

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