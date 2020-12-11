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Ekonomi Türkiye ile İtalya arasında JETCO Protokolü imzalandı
Ekonomi

Türkiye ile İtalya arasında JETCO Protokolü imzalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans ile gerçekleştirilen Türkiye-İtalya II. Dönem Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) İmza Töreni ve Türkiye-İtalya Sanal İş ve Yatırım Forumu açılış törenine katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 09:06:00 -
Türkiye ile İtalya arasında JETCO Protokolü imzalandı

İtalya’nın Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu ifade eden Pekcan, ihracatta 3’üncü, ithalatta ise 4’üncü sırada yer aldığını, bunun İtalya’nın stratejik önemini ve İtalya ile ticari ilişkilere verilen değeri somut şekilde ortaya koyduğunu söyledi.  Pekcan, Türkiye’nin İtalya ile oldukça dengeli bir ikili ticaret yapısına sahip olduğunu belirterek, “20 milyar dolar mertebesine yaklaşan ikili ticaret hacmini, en kısa sürede 30 milyar dolar seviyesine çıkarabilmeyi arzu ediyoruz” dedi. Bakan Pekcan, Türkiye ve İtalya arasındaki ekonomik ve ticari ortamın önemli fırsatlar barındırdığını vurgulayarak, “Sadece ticarette değil, karşılıklı yatırımlarda da İtalya’yı stratejik bir ortak olarak görmekteyiz” dedi. Bakan Pekcan, “Bugünkü JETCO Protokol metnimize sanayi, enerji, sağlık, tarım, eğitim, kadın girişimciliği, turizm, ulaştırma gibi pek çok farklı konuda mevcut iş birliğinin devamı ve geliştirilmesi yönündeki mutabakatımızı yansıttık” ifadesini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından Türkiye ve İtalya arasında JETCO Protokolü, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve İtalya Ticaret Ajansı (ICE) arasında iş birliği anlaşması, İtalyan Sigorta ve İhracat Kredi Kuruluşu (SACE) ve Rönesans Holding arasında imza töreni gerçekleştirildi.

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