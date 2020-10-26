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Spor Türkiye ile İran Genç Milli Takımı arasında "Dart Dostluk Turnuvası" düzenlendi
Spor

Türkiye ile İran Genç Milli Takımı arasında "Dart Dostluk Turnuvası" düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:40:18 -
Türkiye ile İran Genç Milli Takımı arasında "Dart Dostluk Turnuvası" düzenlendi

ANKARA (AA) - Türkiye ile İran Genç Milli Takımı arasında çevrim içi "Dart Dostluk Turnuvası" düzenlendi.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İranlı sporcular, Türkiye adına yarışan Sırrıhan Çalışır, Eren Cengiz, Taha Aydın ve Emir Yağmur'u müsabakalar sonunda skor eşitliği nedeniyle oynanan uzatma maçında, 9-8 yendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Mutlu Türkmen, her iki takımı tebrik ederek, "İran Milli Takım Antrenörü de organizasyondan çok memnun kaldı. İlerleyen süreçte tekrar İran'la ve farklı takımlarla bu tip organizasyonlara devam edeceğiz. Önümüzdeki haftasonunda yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dart Turnuvasına katılacak sporculara da başarılar diliyorum. Dartta ve diğer branşlarımızda da elimizden geldiğince müsabaka yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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