Türkiye ile çalışmak istiyorlar! Hazırlıklar başladı

Türkiye'yi ziyaret eden Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin, Türkiye-Meksika ikili ve ticari ilişkileri, düzensiz göç ve Venezuela müzakereleriyle ilgili sorularını yanıtladı.

İki ülkenin ticari ilişkilerindeki fırsatlara değinen Ebrard, ikili ticaret hedefinin 5 milyar dolar olduğunu ancak bu hedefin daha yüksek de olabileceğini söyledi.

Ebrard, önemli olan şeyin iki ülke arasındaki yatırımın artırılması olduğunu belirterek, özel sektörün dikkatini yeni fırsatlara çekmesi gerektiğini vurguladı.

Kısa vadede hangi sektörlere yöneleceklerine ilişkin soruya yanıt veren Ebrard, "Otomotiv endüstrisiyle bağlantılı tüm sektörler. Her iki ülke de otomotiv sanayisinde çok güçlü üretim tesislerine sahip" dedi.

Ebrard, öte yandan havacılık, gemi inşaatı ve yarı iletken sanayisinde de fırsatların olduğuna dikkati çekerek, Meksika'nın, iki yıl içinde yarı iletken endüstrisine odaklanacağına işaret etti.

Bir diğer alanın tıbbi ekipman olduğunu kaydeden Meksikalı Bakan Ebrard, "Yeni fırsatlar sağlayabilecek yeni alanlar hakkında çalışma yapmak için ortak bir görev gücümüz olacak ama ilk etapta öncelikli olabileceğini düşündüğümüz sektörler bunlar." ifadelerini kullandı.

Türk firmaları turizm alanında "güçlü"

Türkiye ziyaretinde Türk iş dünyasıyla bir araya geldiğini anlatan Ebrard, "Türk firmaları, Meksika'ya hangi alanlarda yatırım yapabilir?" sorusuna yanıt olarak da Türk iş insanlarıyla toplantısında turizm sektörünün öne çıktığını söyledi.

Ebrard, "Türk işletmeleri, bu konuda güçlü. Meksika, turizmde ve turistik bölgelerde bir artış yaşıyor. Örneğin, Maya Rivierası." dedi.

En önemli alanın turizm olduğunu vurgulayan Ebrard, öte yandan yaratıcı endüstrilere ilgi gösterildiğini söyledi.

Ebrard, Türk dizi sektörünün ve start-upların yatırım yapılabilecek diğer alanlar olduğuna işaret etti.

Türkiye ile Meksika arasında STA müzakerelerinin yeniden başlatılmasına ilişkin olarak da Ebrard, "Ülkeler arasındaki serbest ticaret anlaşması, yatırımların artmasında her zaman önemli etkiye sahiptir, özellikle de ilk yıllarda. Bu nedenle bu imkanı (STA) araştırmak mantıklı. Bunu yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Meksika'da Venezuela hükümetiyle muhalefet arasında yeniden başlaması beklenen diyalog görüşmeleriyle ilgili soruya yanıt veren Ebrard, "Yakın zamanda ikinci turumuz var. Önümüzdeki haftalarda yapılacak olan bir sonraki yuvarlak masa toplantısı için hazırlanıyoruz. Henüz tam tarihini bilmiyoruz ama kesinlikle yakında yuvarlak masa toplantısı göreceğiz ve bu iyi bir haber" diye konuştu.

Ebrard, "Beklentileriniz neler?" sorusuna da "Venezuela ekonomisine yönelik yaptırımların nasıl kaldırılacağını çözmek için önümüzdeki haftalarda önemli anlaşmalara varabileceklerini düşünüyorum. Yaptırımlar nedeniyle ülkede insanlar çok sıkıntı çekiyor, bu önemli bir konu." yanıtını verdi.

Meksika ve düzensiz göçmen sorunu

Meksika ile ABD arasında imzalanan geri kabul anlaşmasına değinen Ebrard, "ABD, bu anlaşma yoluyla 24 bin insani izin vermeyi kabul etti. 24 bin aileyi ilgilendiren bu anlaşmayı yapmak harika oldu. ABD'deki kanunlarda yer alan 42. madde nedeniyle ABD'de kalma şansınız yok. Bu anlaşmayla, sizi hemen Meksika'ya geri gönderebilirler." dedi.

Ebrard, Meksika-ABD sınırına, oradan da ABD topraklarına ulaşmak için yasa dışı yollara başvurulmaması gerektiğini belirterek, "Vize istediğinde yaptığın gibi bunu da dijital yollarla yapabilirsin ve davanı değerlendirip sana izin verebilirler" ifadesini kullandı.

ABD-Meksika sınırında 154 bin Venezuelalının olduğunu kaydeden Ebrard, "Onlara mülteci durumunu sağlıyoruz. Hakları var, çalışabilirler, çocuklarını okula gönderebilirler, bu konuda herhangi bir kısıtlama yok. Meksika, her zaman, sadece şimdi değil, sadece Venezuela, Guatemala, Honduras değil, birçok ülkenin vatandaşına mülteci koşullarını açıkça sağlıyor." diye konuştu.

"Meksika göç konusunda çok açık bir ülke"

Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, "Türkiye ve Meksika göç konusunda tecrübe paylaşımı yapmayı düşünüyor mu?" sorusuna da "Göç konusunda geçmiş yıllarda çıkardığımız derslerden ve deneyimlerimizden öğrenmeleri konusunda ekiplerimizin, büyükelçiliklerimizin ve ilgili makamlarımızın çok önemli bir diyaloğu var. Meksika, gerçek anlamda göç konusunda çok açık bir ülkedir" yanıtını verdi.

Ebrard, Türkiye'nin de göç konusunda çok önemli tecrübesinin olduğunu belirterek, bu nedenle deneyim paylaşımı yaptıklarını ve koordineli şekilde bazı girişimlerde bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

Türk vatandaşlarının Meksika'ya girişlerinde sorun yaşamaması için havaalanında konsolosluk ofisi

Türk vatandaşlarının Meksika havaalanlarında karşılaştıkları zorlukların giderilmesine ilişkin kurulan mekanizmayla ilgili soruya yanıt veren Ebrard, "Meksika'ya uygun belgelerle seyahat eden turistlerin bir zorluk, bir sıkıntı yaşamaması hususundan emin olmak için havaalanında konsolosluk ofisi kurduk" dedi.

Ebrard, Meksika'ya uçakla ulaşan ve elinde gerekli belgeleri olmayanların sorun yaşayacağına dikkati çekerek, söz konusu özel ofisin suistimalleri önlemek için kurulduğunu anlattı.

"Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz" diyen Ebrard, Türkiye'nin önemli meselelerde oynadığı önemli rolün farkında olduklarını vurguladı.