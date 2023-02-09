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Dünya Türkiye için saygı duruşunda bulunan AB liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
Dünya

Türkiye için saygı duruşunda bulunan AB liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle Türkiye için saygı duruşunda bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 16:24:00 -
Türkiye için saygı duruşunda bulunan AB liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 14 binden fazla can kaybının olduğu deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gönderdi.

Türkiye için saygı duruşu

Belçika’nın başkenti Brüksel Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Zirve, Türkiye’deki depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mektubu

Taziye dileklerini ileten 27 lider, Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, “Yakın koordinasyon içinde desteğimizi arttırmaya hazırız. Düşüncelerimiz siz ve halkınızla birlikte” ifadelerini kullandı. Mektupta Türkiye ve Suriye halkı ile dayanışma içinde olduklarını sözlerine ekleyen Avrupalı liderler, hayatını kaybedenlere taziye dileklerini iletirken yaralılara da acil şifa diledi.

Zamana karşı çalışmalarını sürdüren ekiplere de saygılarını gönderdi.

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