  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Türkiye iyi ki F-35 almamış' dedirten bir olay daha!

Yazıklar olsun sizin insanlığınıza! "İsrail'in Refah'taki saldırısı "kırmızı çizgiyi" aşmadı"

Türk SİHA'larını imha etme planı ortaya çıktı! TB2 SİHA alan o ülke de destek veriyor

Halk aç yaygarasından ‘kıyıda evi olan yandı’ya! Kıyıda eviniz var ise avukatınız Sözcü

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin açıkladı: Devletten uzaklaştırılacaklar

Hükümet daha fazlası için çalışıyor! İşte zam sonrası olabilecek en düşük emekli maaşı

'Dolar 39 lira olacak' diyen Atilla Yeşilada tahminini apar topar değiştirdi: Kur o rakama düşecek

Ali Koç o kararını apar topar değiştirdi ve Aziz Başkan için bakın ne yaptı…

Sapkınlar derneği 30. yılını kutluyor! Kutlamayı organize edene bak arkasındaki gücü gör

Refah'ta tüyleri diken diken eden görüntü!
Yaşam Türkiye için kritik uyarı şimdi geldi! Türkiye'ye sıcaklar geliyor: Salı gece uyuyacağız, çarşamba sabah böyle kalkacağız!
Yaşam

Türkiye için kritik uyarı şimdi geldi! Türkiye'ye sıcaklar geliyor: Salı gece uyuyacağız, çarşamba sabah böyle kalkacağız!

Yeniakit Publisher
2024-05-28 20:14:00 - 2024-05-28 20:20:32
Türkiye için kritik uyarı şimdi geldi! Türkiye'ye sıcaklar geliyor: Salı gece uyuyacağız, çarşamba sabah böyle kalkacağız!

Türkiye'ye hava durumu konusunda resmi kadar sağlam bir uyarı geldi. Salı gecesi yatacağız, çarşamba gününden itibaren böyle bir havaya uyanacağız. Herkes kendisini hazır tutsun. Meteorolojik kaynaklar tarafından yapılan açıklamalara göre, Türkiye'ye doğru çok şiddetli bir hava sistemi geliyor.

Türkite'ye uzman isimden çarşamba günü hakkında resmi kadar sağlam bir uyarı geldi. Salı gecesi uyuduktan sonra çarşamba gününe aynen böyle kalkacağız, herkesin hazır olması gerekiyor.

Türkiye günlerdir sağanak yağışın etkisi altında. Marmara Bölgesi hafif yağmur görülürken diğer bölgelerde sağanak yağışın etkili oldu. Hava sıcaklıkları da sağanak yağışların etkisi ile 2 ila 4 derece arasında düştü. Sıcaklıklar bazı bölgelerde mevsim normallerinin altında seyretti.
Mayıs ayının son günlerinde sağanak yağışların etkisini kaybedeceği ve başta batı bölgeler olmak üzere hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede artacağı öngörülüyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Hava tahmin uzmanı Murat Acar, yurdun pek çok bölgesinde etkili olan sağanak, fırtına ve hava sıcaklıklarına ilişkin, açıklama yaptı.

Hafta sonuna kadar yurt genelinde sağanağın süreceğini söylen Acar, "Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların batı kesimlerinden başlayarak artacağını tahmin ediyoruz. Hafta sonu ise özellikle cumadan itibaren batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yağışlar ara verecek biraz. Fakat önümüzdeki hafta için yine tahminlerimiz devam ediyor" ifadesini kullandı.

HAVALAR TAM OLARAK NE ZAMAN ISINIYOR

Kıştan bahara geçişe rağmen havaların tam anlamıyla sınmadığını söyleyen Acar, "Yer yüzeyi ise ısınmaya başladı. Mesela şu anda ülkemiz basık alçak basıncın etkisi altına girmeye başladı. Özellikle güney ve güneydoğu kesimlerimizde, doğu bölgelerimizde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor şu anda. Fakat üst seviyelerde, bizim 500 milibar tabir ettiğimiz 5 bin metre civarındaki yükseklikte ise hala soğuk hava var. Bu soğuk hava kuzeyden, Balkanlar'dan, İzlanda alçak basıncı sebebiyle veya üst seviyelerin soğumasından dolayı." diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akdeniz'de Isparta çevresi sağanak yağmurlu, Adana ve Mersin'de ise yağış daha çok iç kesimlerde ve kısa süreli bekleniyor. Çarşamba günü de koşullar fazla değişmeyecek. Isparta 20, Adana ve Mersin 27, Kahramanmaraş 30 derece.

Karadeniz'de aralıklı devam eden sağanak yağmur salı günü Bolu, Kastamonu, Samsun arasında şiddetli olacak. Bölgenin doğusunda da bugünlerde hafif yağış var ve hava daha ılık. Bolu 21, Zonguldak 18, Samsun ve Trabzon 20 derece.(tv100)

Ruslar Türkiye'ye duyurdu: 3 ay üst üste düşen Rus turist sayısı Nisan'da arttı
Ruslar Türkiye'ye duyurdu: 3 ay üst üste düşen Rus turist sayısı Nisan'da arttı

Ekonomi

Ruslar Türkiye'ye duyurdu: 3 ay üst üste düşen Rus turist sayısı Nisan'da arttı

İndirim Çin'de iPhone satışlarını patlattı
İndirim Çin'de iPhone satışlarını patlattı

Teknoloji

İndirim Çin'de iPhone satışlarını patlattı

Ürünleri kapış kapış satılıyordu! Dünyaca ünlü ayakkabı markası iflasın eşiğinde…
Ürünleri kapış kapış satılıyordu! Dünyaca ünlü ayakkabı markası iflasın eşiğinde…

Ekonomi

Ürünleri kapış kapış satılıyordu! Dünyaca ünlü ayakkabı markası iflasın eşiğinde…

Arap bankaları ile Türkiye’nin bağı: Değişim başlıyor! O isim açıkladı
Arap bankaları ile Türkiye’nin bağı: Değişim başlıyor! O isim açıkladı

Ekonomi

Arap bankaları ile Türkiye’nin bağı: Değişim başlıyor! O isim açıkladı

Emekli olan emeklilere dev müjde: Emekliler, Temmuz ayında zam iki kere tekrarlayacak
Emekli olan emeklilere dev müjde: Emekliler, Temmuz ayında zam iki kere tekrarlayacak

Ekonomi

Emekli olan emeklilere dev müjde: Emekliler, Temmuz ayında zam iki kere tekrarlayacak

Rusya’dan flaş Taliban planı: Teklif resmen sunulmuş ortaya çıktı
Rusya’dan flaş Taliban planı: Teklif resmen sunulmuş ortaya çıktı

Dünya

Rusya’dan flaş Taliban planı: Teklif resmen sunulmuş ortaya çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

murat

Bu ne biçim haber yapmak böyle akit,seni okumayı okumayı bırakacağım
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23