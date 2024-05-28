Türkiye için kritik uyarı şimdi geldi! Türkiye'ye sıcaklar geliyor: Salı gece uyuyacağız, çarşamba sabah böyle kalkacağız!

Türkite'ye uzman isimden çarşamba günü hakkında resmi kadar sağlam bir uyarı geldi. Salı gecesi uyuduktan sonra çarşamba gününe aynen böyle kalkacağız, herkesin hazır olması gerekiyor.

Türkiye günlerdir sağanak yağışın etkisi altında. Marmara Bölgesi hafif yağmur görülürken diğer bölgelerde sağanak yağışın etkili oldu. Hava sıcaklıkları da sağanak yağışların etkisi ile 2 ila 4 derece arasında düştü. Sıcaklıklar bazı bölgelerde mevsim normallerinin altında seyretti.

Mayıs ayının son günlerinde sağanak yağışların etkisini kaybedeceği ve başta batı bölgeler olmak üzere hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede artacağı öngörülüyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Hava tahmin uzmanı Murat Acar, yurdun pek çok bölgesinde etkili olan sağanak, fırtına ve hava sıcaklıklarına ilişkin, açıklama yaptı.

Hafta sonuna kadar yurt genelinde sağanağın süreceğini söylen Acar, "Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların batı kesimlerinden başlayarak artacağını tahmin ediyoruz. Hafta sonu ise özellikle cumadan itibaren batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yağışlar ara verecek biraz. Fakat önümüzdeki hafta için yine tahminlerimiz devam ediyor" ifadesini kullandı.

HAVALAR TAM OLARAK NE ZAMAN ISINIYOR

Kıştan bahara geçişe rağmen havaların tam anlamıyla sınmadığını söyleyen Acar, "Yer yüzeyi ise ısınmaya başladı. Mesela şu anda ülkemiz basık alçak basıncın etkisi altına girmeye başladı. Özellikle güney ve güneydoğu kesimlerimizde, doğu bölgelerimizde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor şu anda. Fakat üst seviyelerde, bizim 500 milibar tabir ettiğimiz 5 bin metre civarındaki yükseklikte ise hala soğuk hava var. Bu soğuk hava kuzeyden, Balkanlar'dan, İzlanda alçak basıncı sebebiyle veya üst seviyelerin soğumasından dolayı." diye konuştu.

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Akdeniz'de Isparta çevresi sağanak yağmurlu, Adana ve Mersin'de ise yağış daha çok iç kesimlerde ve kısa süreli bekleniyor. Çarşamba günü de koşullar fazla değişmeyecek. Isparta 20, Adana ve Mersin 27, Kahramanmaraş 30 derece.

Karadeniz'de aralıklı devam eden sağanak yağmur salı günü Bolu, Kastamonu, Samsun arasında şiddetli olacak. Bölgenin doğusunda da bugünlerde hafif yağış var ve hava daha ılık. Bolu 21, Zonguldak 18, Samsun ve Trabzon 20 derece.(tv100)