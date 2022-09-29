Türkiye - Hırvatistan Dünya Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kadınlar Voley Şampiyonası hız kesmeden devam ediyor. Filenin Sultanları gruptaki 4. maçında Hırvatistan ile mücadele edecek..

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu'nda mücadele ediyor.

Filenin Sultanları grupta oynadıkları 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.A Milli Voleybol takımımız gruptaki ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup oldu.İkinci maçta ise Güney Kore ile karşılaşan millilerimiz mücadeleyi 3-0 kazandı.

Gruptaki 3. maçta Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşan Filenin Sultanları maçı 3-2 kazandı.Gruptaki 4. maçta rakip Hırvatistan olacak.

Türkiye - Hırvatistan maçının detayları voleybol severler tarafından merak konusu oldu.Peki Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler..

Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye - Hırvatistan maçı 29 Eylül (bugün) saat 18.30'da oynanacak. Maç TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.