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Spor Türkiye - Hırvatistan Dünya Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor

Türkiye - Hırvatistan Dünya Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kadınlar Voley Şampiyonası hız kesmeden devam ediyor. Filenin Sultanları gruptaki 4. maçında Hırvatistan ile mücadele edecek..

Yeniakit Publisher
2022-09-29 10:46:00 -
Türkiye - Hırvatistan Dünya Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kadınlar Voley Şampiyonası hız kesmeden devam ediyor. Filenin Sultanları gruptaki 4. maçında Hırvatistan ile mücadele edecek..
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu'nda mücadele ediyor.

Filenin Sultanları grupta oynadıkları 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.A Milli Voleybol takımımız gruptaki ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup oldu.İkinci maçta ise Güney Kore ile karşılaşan millilerimiz mücadeleyi 3-0 kazandı.

Gruptaki 3. maçta Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşan Filenin Sultanları maçı 3-2 kazandı.Gruptaki 4. maçta rakip Hırvatistan olacak.

Türkiye - Hırvatistan maçının detayları voleybol severler tarafından merak konusu oldu.Peki Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler..

Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye - Hırvatistan maçı 29 Eylül (bugün) saat 18.30'da oynanacak. Maç TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.

 

 

 

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