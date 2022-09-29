Türkiye - Hırvatistan Dünya Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünya Kadınlar Voley Şampiyonası hız kesmeden devam ediyor. Filenin Sultanları gruptaki 4. maçında Hırvatistan ile mücadele edecek..
Dünya Kadınlar Voley Şampiyonası hız kesmeden devam ediyor. Filenin Sultanları gruptaki 4. maçında Hırvatistan ile mücadele edecek..
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu'nda mücadele ediyor.
Filenin Sultanları grupta oynadıkları 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.A Milli Voleybol takımımız gruptaki ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup oldu.İkinci maçta ise Güney Kore ile karşılaşan millilerimiz mücadeleyi 3-0 kazandı.
Gruptaki 3. maçta Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşan Filenin Sultanları maçı 3-2 kazandı.Gruptaki 4. maçta rakip Hırvatistan olacak.
Türkiye - Hırvatistan maçının detayları voleybol severler tarafından merak konusu oldu.Peki Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler..
Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman oynanacak?
Türkiye - Hırvatistan maçı 29 Eylül (bugün) saat 18.30'da oynanacak. Maç TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.
Dünya
Katar'ın dev enerji projesi: Milyar dolarlık mega anlaşma! Dünyanın en büyük LNG - NFS projesi...
Gıda
Şifa deposu 'koruk suyu' faydaları ile şaşırtıyor! Koruk suyu nasıl tüketilir? Koruk suyu tansiyonu düşürür mü?