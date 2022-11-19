Türkiye, hipersonik-meteor füze geliştiriyor! Dünya, bu yerli füzeyi konuşacak

Savunma sanayii alanında başlatılan çalışmalarla yüzde 15 olan yerlilik oranını yüzde 80'lere çıkaran Türkiye, bu alanda tam bağımsızlık için yeni projeleri bir bir hayata geçiriyor.

Yerli ve milli imkanların tam kapasite kullanıldığı savunma sanayinde yazılımdan alt komponentlere kadar üretim için tüm imkanlar seferber ediliyor.

750 ayrı projede 80 bin kişinin çalıştığı yerli ve milli savunma sanayinde nerdeyse her gün yen bir sistem ve silah görücüye çıkıyor.

Ramjet motorlu yerli füze: GÖKHAN

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen tayfun füzesinin testi tüm dünyada ses getirirken, 2023 yılında ilk testleri gerçekleştirilecek yeni GÖKHAN füzesi dünyada benzerlerinin ötesinde bir füze olacak.



Türkiye, dünyada 4-5 ülkeden biri olacak

Geliştirme faaliyetleri devam eden GÖKHAN füzesi ile Türkiye havadan-havaya füzelerde şampiyonlar ligine çıkacak. Dünyada Ramjet itkili böyle bir füzeye dünyada sadece 4-5 ülke sahip.

Havadan-havaya füzelerde atıcı platformun hızı ve irtifası füzenin menzili üzerinden en önemli etkiye sahip. Çünkü katı yakıtlı motorlu füzeler fırlatıldıktan sonra kısa bir süre füzeye ek hız verebiliyor. Bu yüzden de ne kadar yüksekten ve hızlı bir platformdan atılırsa menzil o kadar uzuyor.

Türkiye, hipersonik teknolojiye yaklaştı

Ancak yeni Ramjet motorlu GÖKHAN füzesi ile menzil ve hız katlanacak. Ramjet motorlarda kompresör ya da türbin gibi hareketli parçaları bulunmuyor. Bu yüzden de düşük hızlarda itki oluşturmuyor. Kısacası ramjet motor bir uçağı harekete geçirmez ama yüksek hızlı uçuşlar için en ideal motordur. Bu tarzdaki bir motor ses hızının çok üstünde 5 mach hıza kadar çalışabilmekte.

Ramjet motorlu füzelerin tahmini hızı 4400-5500 km/saat.. Bu hızlar hipersonik olarak adlandırılıyor.

Düşmanın kaçabilme ihtimali yok

Gökhan füzesi hipersonik hıza yakın bir hızda görev yapacak. Fırlatıldığı anda 100 kilometrenin üzerinde bir seyir izleyecek olan Gökhan füzesi yüksek teknolojiye sahip arayıcı başlıklarla hedefine yaklaştığı anda en yüksek hızına maksimuma çıkarak ve düşmanın kaçabilmesi ihtimalini ortadan kaldıracak.

Öte yandan Türkiye GÖKHAN füzesi ile MBDA tarafından geliştirilen METEOR - Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi’nin muadili olacak bir sisteme sahip olacak.

"Benzerlerinin ötesinde bir füze olacak"

GÖKHAN füzesi ile ilgili açıklama yapan TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş ise "GÖKHAN Projesi tamamlandığında, çok ileri seviye teknolojiye sahip, benzerlerinin ötesinde bir füze olacak" dedi.

KAYNAK: Haber7