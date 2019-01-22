0553 313 94 23

Türkiye hamlelerini boşa çıkardı... Oyun tutmadı!

Suriye üzerinden Türkiye'ye oynanan bir oyun daha ellerinde kaldı. İdlib’de HTŞ üzerinden devreye sokulan provokasyon tutmadı. Türkiye, HTŞ ve ÖSO arasında bir çatışma ortamına dönüştürülmek istenen İdlib’de sükuneti sağladı.

22 Ocak 2019 Salı 06:27
Türkiye hamlelerini boşa çıkardı... Oyun tutmadı!

İdlib’de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) grubu üzerinden devreye sokulan provokasyon tutmadı. ABD'nin Münbiç'ten çekilme kararı ve DEAŞ’la mücadelede Türkiye’yi öne çıkaran Başkan Donald Trump’ın açıklamaları sonrası İdlib’de HTŞ provokasyonu devreye sokuldu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan tarafından fonlanan HTŞ içindeki Mısırlı Şer’i sorumlularından Abu Yekzan Al Mısri fetva vererek Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) mürted ilan etti.

Fetvayla saldırı

“ÖSO’ya saldırmak ve elindeki toprakları almak caizdir” fetvası üzerine HTŞ askeri kanadı saldırı başlattı. Ürdünlü HTŞ askeri sorumlusu Abu Hüseyin Ürdüni’nin talimatıyla harekete geçen HTŞ unsurları, ÖSO’ya saldırdı. ABD, İsrail ve Körfez ülkelerinin İdlib üzerinden kurdukları büyük plan; İdlib’i karıştırarak huzurlu ortamı bozmak, Soçi mutabakatını sekteye uğratmak, Türkiye’nin yönünü Fırat’ın doğusundan Fırat’ın batısına, dolayısıyla Münbiç’ten İdlib’e çekmeyi amaçlıyordu.

Zengi üzerinden kıvılcım

HTŞ’nin yaklaşık 20 kişiden oluşan siyasi-askeri şura sorumluları arasındaki Mısır ve Ürdün asıllı üyelerin HTŞ içindeki Mısır ve BAE etkisini arttırmaları, HTŞ içindeki Türkiye karşıtlığını daha da pompaladı. HTŞ ile Nurettin Zengi arasında geçmişten gelen husumet, Zengi grubunun camiden çıkan 5 HTŞ’liyi vurmasıyla çatışmaya dönüşünce Mısırlı Şer’iler ile Ürdünlü askeri kanat üyeleri çatışmaları büyütmek için bu olayı büyük bir fırsat olarak gördü.

Provokasyon tutmadı

HTŞ, Zengi grubunu ve ÖSO’yu hedef alan saldırılar düzenledi. Çatışmalar sonucu her iki taraftan da 100’e yakın kayıp olduğu bildirildi. Çatışmalar devam ederken Esed rejimi de fırsattan istifade bölgeye ağır silah yığdı. Soçi mutabakatıyla ateşkesin korunduğu bölgede Rusya ve Türkiye’nin girişimleriyle bölgede çatışmalar, alevlenmesine fırsat verilmeden dindirildi. İdlib’deki TSK gözlem noktalarına yönelik artan potansiyel tehdit üzerine, Türkiye bölgeye askeri güç ve ağır silah takviyesi yaptı. Rusya’nın devreye girmesiyle rejimi kışkırtma hedefine ulaşamayan ve çatışmaları büyütemeyen HTŞ’li gruplar, Türk askeriyle karşı karşıya kalmaya cesaret edemeyince çatışmalar durduruldu. HTŞ’li gruplar, ele geçirdikleri ağır silahları da muhaliflere iade etti. Böylelikle İdlib’de Suud-BAE ekseninde ortaya konulan provokasyon planı tutmadı.

Algı operasyonları boş

İdlib’deki gelişmeler, batılı ülkelerde de Türkiye aleyhinde kampanyalarda kullanıldı. Batı medyası, “Türkiye’nin güvence verdiği İdlib’de mutabakatı sağlayamazken DEAŞ ile nasıl mücadele edeceği, bu güce sahip olmadığı” argümanları üzerinden algı operasyonları yürüttü. Ancak başta ABD olmak üzere batılı ülkelerin beklentilerinin aksine İdlib’de Türkiye ile Rusya arasında kurulmuş olan Soçi mutabakatı baltalanamadı. Tüm algı operasyonları da İdlib provokasyonu ile birlikte boşa çıkarılmış oldu.

Kaynak: Yeni Şafak

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 06:49
  1. Ordu
  2. abd
  3. Türkiye
  4. idlib
  5. öso
  6. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'dan Google'a 50 milyon avroluk ceza
    1. Fransa'dan Google'a 50 milyon avroluk..
    2. Pakistan'da petrol tankeri ile yolcu..
    3. O ülke 6,2 büyüklüğünde depremle..
    4. Yine aynı tiyatro! Kimlikleri neden..
    5. Erdoğan'dan Afganistan Cumhurbaşkanı..
    6. Rusya'dan AB'ye yaptırım eleştirisi
    7. Ukrayna İsrail'den yardım istedi
    8. Türkiye hamlelerini boşa çıkardı.....
    9. ABD'de hayat durdu! Bilanço ağırlaşıyor
    10. Kritik görüşme... ABD'den açıklama geldi
    11. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    12. Anlaşma sağlandı... Yüzde 26'lık zam...
    13. KKTC'de asgari ücret 2 bin 740 TL oldu
    14. İzmirliler gece yarısı sokağa..
    15. Dikkat! Meteorolojiden o bölgelere..
    16. ABD başkanlığına adaylığını açıkladı
    17. Kerç Boğazı'nda dehşet anları: 11 ölü
    18. Abdülkerim Durmaz'dan çarpıcı yorum:..
    19. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    20. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan..
    Rusya duyurdu: Yeni süper füzemiz hazır
    Rusya duyurdu: Yeni süper füzemiz hazır
    Katar Emiri son dakika değişikliğinin nedenini açıkladı
    Katar Emiri son dakika değişikliğinin nedenini açıkladı
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    İsyancı askerler Maduro'yu devirmek için harekete geçti!
    İsyancı askerler Maduro'yu devirmek için harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    28 Şubat zihniyeti yine hortladı! 'Özgürüz' dediler başörtüsüne kin kustular
    28 Şubat zihniyeti yine hortladı! 'Özgürüz' dediler başörtüsüne kin kustular
    Ünlü yatırımcı kötü haberi verdi: Bankalar batacak, kıtlık olacak...
    Ünlü yatırımcı kötü haberi verdi: Bankalar batacak, kıtlık olacak...