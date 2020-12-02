Türkiye güvenli liman! Ülkemize yatırım yağıyor

Buğra Kardan

Üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyüyen Türkiye’ye gıptayla bakılıyor. Pandemi döneminde dahi üretim ile ihracata ara vermeyen, yeni normale süratle adapte olan, güçlü bir şekilde toparlanıp büyüyen ülkeyi dünyaca ünlü firmalar ve fonlar yakından takip ediyorlar. Bu firmalar ve fonlar Anadolu’ya yatırım yapmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Kıran kırana geçen yarış, imalatçılar ile ihracatçılara moral veriyor ve umut aşılıyor. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, her ortamda yatırımcılarca Türkiye’nin güvenli liman olarak görüldüğüne işaret ediyor.

İlgi çekiyoruz

Aydın, “Yatırımcılar ülkemizle ilgileniyorlar. Bu ilgiyi devamlı kılmayı odağa almalıyız, üretim ve istihdamı daha da arttıracak ilave adımlar atmalıyız. Atmalıyız ki yatırımlar artsın, ülkemiz güçlü şekilde büyüsün” diyor. Ekonominin atılım halinde olduğunu belirten Aydın, “İç talep artıyor. Firmalar tarafından pandemi geçici bir tehlike olarak görülüyor ve yatırımlara ağırlık veriliyor. Bu da kuvvetli büyümeye imkân tanıdı, tanıyor” ifadelerini kullanıyor.

Başarı ortaya koyuldu

Türkiye’nin her alanda önemli başarılar ortaya koyduğuna dikkat çeken Aydın, şunları kaydediyor: “Ekonomik aktivitenin artışı devam ediyor. İç talep gibi dış talepte de toparlanma görülüyor. Bunlar olumlu, iyi haberler. Öte yandan üretimi ve ihracatı arttıracak mikro reformların devreye sokulmalı. Yatırımlara yenilerini ekleyecek kararlar alınmalı. Ancak bu şekilde büyümeye devam ederiz, 2023 hedeflerine kararlı bir şekilde ilerleriz. İlaveten firmaların kolayca fon temin etmelerinin önü açılmalı. İmalat ve ihracat yapan firmaların nakit talepleri karşılanmalı. Ancak bu şekilde toparlanırız, refahımızı ve kalkınmamızı arttırırız.” Bu arada üçüncü çeyrek büyüme verileri reel sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılanıyor. On binlerce üreticiyi ve tüccarı bünyelerinde bulunduran oda yöneticileri verilerle ilgili şu görüşleri paylaşıyorlar:

Pozitif büyüme göreceğiz

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir: “Üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyümemiz önemli. Ama büyümenin sürdürülebilirliği de mühim. Dördüncü çeyrekte pandemi sürecindeki belirsizlik büyüme dinamiklerini olumsuz yönde etkileyecektir. Buna rağmen son çeyrekte ivmelenme azalsa da yılın tamamında pozitif bir büyüme göreceğimizi düşünüyorum. Sağlıklı büyümenin ise katma değerli ve ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeliyle gerçekleşebileceğini inanıyorum.”

İyi performans sergiliyoruz

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: “Dünya Covid-19’la mücadele ederken ve tüm pazarlarda daralma görülürken ülkemizin yüzde 6.7 büyümesi, Türkiye ekonomisinin iyi bir performans sergilediğini ortaya koyuyor. Pandemi için alınan önlemler, reel sektöre yönelik destekler ve üretim rakamlarında görülen artışlar sonuçlarını gösteriyor. Dileğimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde hassasiyetle durduğu ekonomi ve hukuk reform paketlerinin Türkiye’nin istikrarlı büyüme trendine olumlu etki yapmasıdır. Temennimiz, bir an evvel ülkemizi daha da kuvvetlendirecek kalıcı adımların atılmasıdır.”

İlerisi için umutluyuz

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: “Bilindiği gibi salgının ekonomiye etkisinin en fazla hissedildiği ikinci çeyrekte ekonomimizde ciddi oranda bir küçülme yaşamıştık. Üçüncü çeyrek ise salgın kaynaklı kısıtlamaların normalleştiği bir dönemdi. Kredi talebinin artışı ve sanayi üretiminin katkısıyla ekonomimiz üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 oranında büyüdü. Ekim ayını rekor bir ihracatla tamamladık. Kasım ayında da 17 milyar doların üzerinde bir ihracat bekliyoruz. Salgın nedeniyle kısıtlamalardan dolayı aralık ayında ihracat performansımız düşebilir. Ayrıca baz etkisi nedeniyle yılın son çeyreğinde güçlü bir büyüme beklemiyoruz ama yüzde 1-2 aralığında pozitif bir büyüme gelebileceğini öngörüyoruz. İlerisi için de umutluyuz.”

Kritik süreçten geçiyoruz

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci: “Pandemiden ötürü hem dünya hem de ülkemiz finansal anlamda oldukça kritik bir süreçten geçiyor. Böylesi zorlu bir dönemde ekonomimizin yüzde 6.7 büyümesi moral ve motivasyon kaynağı oldu. Türkiye ekonomisinin yeniden büyüme dönemine gireceğine inanıyoruz. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomide ve hukukta yeni bir reform başlatmasıyla yeni kısıtlamalara rağmen inşallah 2020 yılını az da olsa büyümeyle kapatacağımızı düşünüyoruz.”

Dinamik bir ülkeyiz

Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk: “Öyle görünüyor ki dünya ticareti, 2020’de yüzde 20 daralacak. Neredeyse bütün ülkeler, seneyi küçülmeyle kapatacak. Türkiye ise dinamik bir ülke. Onun için çok az bir payla ya küçülme yaşayacak ya da büyüme kaydedecektir. Konya ise Türkiye ortalamasından çok daha iyi bir grafik çiziyor. Konya’nın 2020’yi ihracatını arttırarak tamamlayacağı kanısındayım.”