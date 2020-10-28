  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye Güreş Federasyonundan "Pele Mehmet" için taziye mesajı
Spor

Türkiye Güreş Federasyonundan "Pele Mehmet" için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:49:12 -
Türkiye Güreş Federasyonundan "Pele Mehmet" için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden "Pele Mehmet" lakaplı başcazgır Mehmet Tura için taziye mesajı yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yaşayan efsanesi, başcazgır 'Pele Mehmet' lakabıyla tanınan Mehmet Tura, Kovid-19 hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Pele Mehmet'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş ailesine başsağlığı dileriz. Acımız çok büyük." denildi.

Mehmet Tura'nın cenazesinin, Bursa'nın İznik ilçesinde bugün toprağa verileceği bildirildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paramotorla Hatay’a gelen teröristleri bakın kim eğitmiş!
Gündem

Paramotorla Hatay’a gelen teröristleri bakın kim eğitmiş!

Pazartesi akşamı paramotorla uzun süreli bir uçuş yaparak Hatay’a gelen PKK’lı teröristleri Fransa’nın eğittiği ortaya çıktı...
İslam düşmanı haçlı artığı Charli Hebdo'dan yeni alçaklık! Sosyal medya ayağa kalktı
Dünya

İslam düşmanı haçlı artığı Charli Hebdo'dan yeni alçaklık! Sosyal medya ayağa kalktı

Fransız Charlie Hebdo dergisi Türkiye karşıtlığı noktasında giderek hadsizleşiyor. Hz.Muhammed'e hakaretler eden karikatürlerle seviyesizliğ..
Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı
Siyaset

Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay