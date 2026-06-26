Transferde bomba patlayacak! Real Madrid'in genç yıldızı Galatasaray'a!
Sarı-kırmızılılar, İspanyol devinin genç yıldızı Franco Mastantuono'nun kiralık olarak ayrılma ihtimalini yakından takip ediyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, TFF'nin 10+4 yabancı oyuncu kuralını da dikkate alarak Avrupa'nın önde gelen kulüplerindeki fırsat transferlerini değerlendirmeyi sürdürüyor. Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine son olarak Real Madrid forması giyen Franco Mastantuono geldi.