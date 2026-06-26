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Transferde bomba patlayacak! Real Madrid'in genç yıldızı Galatasaray'a!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Transferde bomba patlayacak! Real Madrid'in genç yıldızı Galatasaray'a!

Sarı-kırmızılılar, İspanyol devinin genç yıldızı Franco Mastantuono'nun kiralık olarak ayrılma ihtimalini yakından takip ediyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, TFF'nin 10+4 yabancı oyuncu kuralını da dikkate alarak Avrupa'nın önde gelen kulüplerindeki fırsat transferlerini değerlendirmeyi sürdürüyor. Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine son olarak Real Madrid forması giyen Franco Mastantuono geldi.

#1
Foto - Transferde bomba patlayacak! Real Madrid'in genç yıldızı Galatasaray'a!

MOURINHO'NUN KARARI BEKLENİYOR TyC Sports'ta yer alan habere göre Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Franco Mastantuono'nun yeni sezondaki durumuyla ilgili karar aşamasına geldi. Portekizli teknik adamın, genç oyuncunun daha fazla forma şansı bularak gelişimini sürdürmesi amacıyla kiralık olarak gönderilmesi seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.

#2
Foto - Transferde bomba patlayacak! Real Madrid'in genç yıldızı Galatasaray'a!

GALATASARAY FIRSATI TAKİP EDİYOR Real Madrid'in vereceği karar doğrultusunda Galatasaray'ın resmi girişimlerde bulunabileceği ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, kiralık transfer ihtimalinin oluşması halinde Arjantinli futbolcu için temaslarını hızlandırması bekleniyor.

#3
Foto - Transferde bomba patlayacak! Real Madrid'in genç yıldızı Galatasaray'a!

REAL MADRID BÜYÜK YATIRIM YAPTI Real Madrid, Franco Mastantuono'yu River Plate'den kadrosuna katmak için yaklaşık 63,2 milyon euro yatırım yaptı. İspanyol ekibinin, 18 yaşındaki futbolcunun düzenli forma giyerek gelişimini sürdürmesini istediği belirtiliyor.

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Foto - Transferde bomba patlayacak! Real Madrid'in genç yıldızı Galatasaray'a!

10 NUMARA VE KANATTA OYNAYABİLİYOR 2007 doğumlu Franco Mastantuono, sağ kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 35 karşılaşmada görev aldı. Toplam 1.484 dakika sahada kalan Arjantinli oyuncu, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Öte yandan Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın da genç yıldızı transfer listesinde tuttuğu belirtiliyor.

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