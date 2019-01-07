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Türkiye Google'a soruşturma açtı

Rekabet Kurumu, Google'ın genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı gerekçesiyle Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:28
Türkiye Google'a soruşturma açtı

Rekabet Kurulunca, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurulunca, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

'Rekabet Kurulunca karara bağlandı'

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Google'ın genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Bu kapsamda, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:28
  1. Google
  2. google'a soruşturma

YORUM YAZ

  • misafirmisafir5 dk önce
    Twitter hala aciLmadi degil mi?.. (Galiba sadece bizde YASAK)
  • GOOGLE KULLANMAGOOGLE KULLANMA7 dk önce
    Neden google kullanıyorsunuz sayın internet kullanıcıları.YANDEX kullanın.En azından 'Doğu' lu bir şirket.Bütün kötülükler ve pislikler BATI dan doğar,Bütün güzellikler BATI da batar.Bütün güzelliklerin doğduğu yer ise 'Ortadoğu' ve 'Doğu' dur.Bizim değerlerimizde 'BATI' da battı,halen batırılmaya devam ediyor.Unutmayın...

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