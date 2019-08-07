Türkiye 'gireceğiz' deyince Amerika harekete geçti! Skandal adım Başta Amerika olmak üzere Batılı güçler, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gireceğini iletmesinden sonra YPG'ye silah yardımına başladı.

Haberde söz konusu araçların, Irak’ın kuzeyinden Kamışlı kentine açılan Simalka adlı geçitten geçirildiği ifade edilirken, tüm bunların terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı DSG'ye destek bağlamında olduğunun altı çizildi. Haberde uluslararası koalisyon güçlerinin, yüklü miktarda silah ve mühimmat yüklü 200 büyük kamyonun Kamışlı kentine geçirdiği belirtildi. 3 Ağustos'ta ABD, terör örgütü YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'ne destek için yeni bir askeri sevkıyat gerçekleştirmişti. Suriye'nin kuzeyine giriş yaptığı belirtilen 300 araçlık konvoyda TIR'lar, kamyonetler ve akaryakıt tankerleri olduğu görüldü.

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