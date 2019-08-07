Türkiye 'gireceğiz' deyince Amerika harekete geçti! Skandal adım
Başta Amerika olmak üzere Batılı güçler, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gireceğini iletmesinden sonra YPG'ye silah yardımına başladı.07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:33
Haberde söz konusu araçların, Irak’ın kuzeyinden Kamışlı kentine açılan Simalka adlı geçitten geçirildiği ifade edilirken, tüm bunların terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı DSG'ye destek bağlamında olduğunun altı çizildi.
Haberde uluslararası koalisyon güçlerinin, yüklü miktarda silah ve mühimmat yüklü 200 büyük kamyonun Kamışlı kentine geçirdiği belirtildi.
3 Ağustos'ta ABD, terör örgütü YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'ne destek için yeni bir askeri sevkıyat gerçekleştirmişti. Suriye'nin kuzeyine giriş yaptığı belirtilen 300 araçlık konvoyda TIR'lar, kamyonetler ve akaryakıt tankerleri olduğu görüldü.
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