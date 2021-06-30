“Türkiye, gıda güvenliğinde bir eksiklik yaşamayacak”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, küresel salgın sürecinde tarım ve hayvancılıkta üretimin ve faaliyetlerin aksamaması için yaptıkları çalışmaları anlattı. Pakdemirli, Türkiye’nin hem tedarik zinciri hem üretimin aksamaması için tedbirlerini ilk vaka görülmeden çok önce aldığını belirterek, salgında çiftçilere adeta diplomatik pasaport verdiklerini, onların, sokağa çıkma yasaklarında istedikleri gibi dolaştığını, ekimini, hasadını ve üretimini yaptığını bildirdi.

“Tarımsal kuraklığa izin vermedik”

Bekir Pakdemirli, kuraklık problemine ilişkin bir soru üzerine, geçen yıl istenilen yağışlar görülmese de tarımsal kuraklığa izin vermediklerini belirterek, “Bunun sebebi, depolama sistemlerimizin olması. (Yağışlarda) Bu yıl ise geçen yıla göre yüzde 25 daha gerileme var. İster istemez sulanmayan alanlarda, vejetasyonda ciddi bir problem yaşadık. Bununla ilgili Türkiye belli bir miktarda etkilendi. Tabii bununla alakalı ne yaptık? Kuraklıktan etkilenen çiftçilerimize bir destek verilmesi gerekiyordu. Dekarda 151 liraya varan bir destek Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Şu an kayıp, bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir kayıp değil. Türkiye’nin üretimi, TMO ve piyasanın stokları, almış olduğumuz dış ticaret tedbirleriyle beraber Türkiye herhangi bir konuda, gıda güvenliğinde bir eksiklik yaşamayacak. Ama bu kuraklığı da sürekli olarak yaşayabiliriz.”

“Tohum ihracatçısı bir ülkeyiz”

İthal tohumla ilgili doğru olmayan bir algı olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, Türkiye’deki 1.000 tohum firmasının 940’ının yerli, 42’sinin yerli, diğerlerinin ise yerli-yabancı ortaklığa sahip olduğunu ifade etti. Pakdemirli, “2 tane alan var; bir tanesi anaç tohum. Bunu geliştirme konusunda biraz daha çalışmamız lazım. İkincisi de sebze tohumlarında bir eksiğimiz var. Sebze tohumlarında biraz ithalata bağımlılık var. Türkiye’de tohumla ilgili bir problem yok. Tohum ihracatçısı bir ülkeyiz” şeklinde konuştu.