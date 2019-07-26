İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ- İtalyan Ticaret ve Tanıtım Ajansı İstanbul Müdürü Aniello Musella, "Türkiye gerçekten büyük bir pazar. Genç nüfusu fazla. Avrupa gibi yaşlı nüfusa sahip değil. İtalyan firmalarına Türkiye'deki fırsatları tanıtıyoruz." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Musella, İtalyan şirketlerinin Türkiye'de daha çok otomotiv, makine ekipmanları, enerji ve gıda sektöründe yatırımlarının olduğunu söyledi.

Musella, "Türk yatırımcıları İtalya'da. İtalyan şirketleri Türkiye'de. Bunlardan biri Pirelli şirketi. Şirket Türkiye'de 60 yıldan beri çok aktif bir şekilde çalışıyor. Türk pazarında ve Fiat Tofaş olarak 40 yıldır Tük pazarında. Aynı zamanda İtalyan şirketi olan Barilla Gıda. Bu İtalyan şirketlerinin birkaçı Türk pazarında aktif ve Türk pazarında olmayı sürdürecekler. Bu şirketler Türkiye'de uzun vadeli yatırım yaptılar." açıklamasında bulundu.

Türkiye'yi Avrupa'daki küçük şirketlerin tam tanımadığının altını çizen Musella, Avrupa'daki küçük şirketlerin fırsatları bilmediğini, çünkü yeterli bir şekilde iş seyahati yapmadıklarını belirtti.

Musella, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı küçük Avrupa şirketleri, Avrupa içine ihracat yapıyor ama Türkiye'yi sorduğunuzda bir Orta Doğu ülkesi olarak görüyorlar. Ama Türkiye bunlardan tamamıyla farklı bir ülke. Türkiye gerçekten büyük bir pazar. Genç nüfusu fazla. Avrupa gibi yaşlı nüfusa sahip değil. Biz Türkiye'de İtalyan firmalarına Türkiye'deki fırsatları tanıtıyoruz. Bu bizim işimiz. Türkiye'de bin 400 İtalyan şirketi faaliyet gösteriyor. Türk şirketlerinden Şişecam ise İtalya'da yatırımı var. Şişecam İtalya'da 3 firma olarak hizmet veriyor. Biri Güney İtalya'da diğerleri Kuzey İtalya tarafında faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda Kastamonu Entegre şirketinin Kuzey İtalya tarafında ciddi bir yatırımı var. Türkiye'deki bir çok yerel girişimci için İtalya'da birçok fırsat var. Türkiye'ye orta ve uzun vadede bakacaksınız. Kısa zamanda birşey öğrenemezsiniz. Çünkü Türkiye'nin iniş çıkışları var. Türk ekonomisi büyük bir potansiyele sahip. Türk iş dünyası çok aktif."

Türk ve İtalyanların iyi plan yapamadığının altını çizen Musella, "Almanlar, Hollandalılar bu konuda iyi. Bunları Türk ve İtalyan şirketlerde bulamazsınız. İtalyan ve Türkler kısa vadede plan yapıyor ama bunun pozitif yansıması hızlı bir şekilde karar alarak değişim yapabiliyorsunuz." dedi.





- "Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ticaret 2019'un ilk 5 ayında 7,5 milyar dolar olarak gerçekleşti"





Musella, "Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ticaret yükseldi.2007'de 17,4 milyar dolarken 2018'de 19,7 milyar dolara çıktı. Yaklaşık 20 milyar dolar civarında. 2019 yılının ilk 5 ayında ikili ticaret 7,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın ikili ticaretini 18 milyar dolar ile kapatacağımızı düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin dünya ile ikili ticaret hacminin yüzde 19,7'ye düştüğünü kaydeden Musella, ekonomik krizlere rağmen Avrupa Türkiye ile çok entegre bir şekilde olduğunu ve bu yılın sonuna kadar Avrupa Türkiye'nin önemli bir partneri olarak ticaret ve yatırımlarına devam edeceğini belirtti.

Musella sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekonomik krizde İtalya'da en çok makine ve teknoloji sektörleri etkilendi. Bu sektörler İtalyan ihracatının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Bütün makine bileşenler, otomotiv sektörü bundan haliyle etkinlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İtalya Ekonomi ve Finans Bakanı Giovanni Tria buluşmasında iki ülkenin ekonomik ilişkilerini ve ticareti için bir araya geldiler. Bakanların toplantısı positif ve verimli geçti."







