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Gündem Türkiye genelinde trafik nasıl? Bakan Karaismailoğlu açıkladı
Gündem

Türkiye genelinde trafik nasıl? Bakan Karaismailoğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Türkiye genelinde, tamamına yakın kesimlerde trafiğimiz açıktır. Güvenli ulaşım için tüm birimlerimiz özveriyle çalışmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 12:50:00 -
Türkiye genelinde trafik nasıl? Bakan Karaismailoğlu açıkladı

Türkiye genelinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Bununla birlikte zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Dün kar yağışı sebebiyle İstanbul Ankara karayolu tüm araçların geçişine kapatılmış ve yapılan çalışmaların ardından yeniden trafiğe açılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye genelindeki trafik durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Karaismailoğlu açıklamasında "Türkiye genelinde, tamamına yakın kesimlerde trafiğimiz açıktır. Güvenli ulaşım için tüm birimlerimiz özveriyle çalışmaya devam edecek."  ifadelerini kulllandı.

 

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