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Türkiye Gelir İdaresi, alanındaki tecrübesini Özbekistan’la paylaşıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Özbekistan’ın gerçekleştirmekte olduğu yapısal mali reformlara katkı sunmak amacıyla Özbekistan Devlet Vergi Komitesi’nin idari kadrolarının da içinde bulunduğu bir heyete yönelik Vergi Yönetimi, Vergi Kaçakçılığının Önlenmesi, Ticaretin kayıt altına alınması ve elektronik çözümler konularında bir eğitim programı düzenlendi.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:23
Türkiye Gelir İdaresi, alanındaki tecrübesini Özbekistan’la paylaşıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Özbekistan’ın gerçekleştirmekte olduğu yapısal mali reformlara katkı sunmak amacıyla Özbekistan Devlet Vergi Komitesi’nin idari kadrolarının da içinde bulunduğu bir heyete yönelik Vergi Yönetimi, Vergi Kaçakçılığının Önlenmesi, Ticaretin kayıt altına alınması ve elektronik çözümler konularında bir eğitim programı düzenlendi.


Özbekistan Devlet Vergi Komitesi heyetine yönelik düzenlenen eğitimlerde; vergi yönetiminde Türkiye’nin tecrübesi aktarılarak kayıt dışı ekonomiyle mücadelede elektronik uygulamalar, vergi kaçakçılığının önlenmesinde izlenilen yöntemler, risk analizi ve elektronik ticaretin izlenmesi konularına değinildi. Türkiye’nin bu alandaki e-devlet tecrübesi ve kazanımları paylaşıldı.


Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen eğitim programının açılış programında konuşan TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli, Özbekistan Maliye Bakanlığı ve Devlet Vergi Komitesi uzmanlarına yönelik kurgulanan eğitim programının devlet başkanları düzeyinde gündeme gelen uzun soluklu bir program olduğunu söyledi. Tanyeli, programın iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu katkılar sunacağına inandığını da sözlerine ekledi.


2018 yılında başlayan ve dördüncü etabı düzenlenen eğitim programına katılan Özbekistan Devlet Vergi Komitesi Özel Kalem Müdürü Kholbuta Ismatov, projenin başından itibaren ilk üç eğitimde elde edilen bilgilerle Özbekistan’da gelir idaresi ve vergi yönetimi alanında yapılacak reformlara zemin hazırlayacak kanun değişikliklerini hayata geçirdiklerini ve bu değişikliklerin Türkiye’nin destekleriyle gerçekleştiğini ifade etti.


Özbekistan’ın birçok alanda gerçekleştirdiği reformlara katkı sunan TİKA Özbekistan’ın Mali yapısının güçlendirilmesine ve Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine destek veriyor. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde de Özbekistan Maliye Bakanlığı ve Devlet Vergi Komitesi personeline yönelik eğitimlerin devam etmesi planlanıyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:23
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