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Aktüel

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Siirt’te şehit ailelerine kurban eti dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 18:41:56 -
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Siirt’te şehit ailelerine kurban eti dağıttı

SİİRT (AA) - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Siirt’te şehit aileleri ve ihtiyaç sahibi 75 aileye kurban eti dağıttı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Siirt Şube Başkanı İdris Yıldız, bağışçıların emaneti olan kurbanlık etlerini hak sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

İlk kısım kurbanlık etleri şehit ailelerine ulaştırdıklarını belirten Yıldız, şunları söyledi:

"25 bağışçı tarafından vakfımıza vekaletle verilen kurbanlıkları ilimizde belirlenen alanlarda dini vecibelere uygun kestirdik. Bir kısmını şehit ailelerine ulaştırdık. Yarın da ikinci kısım kurban etlerimizi önceden belirlediğimiz ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Toplamda 75 aileye kurban eti dağıtacağız. Desteklerinden dolayı tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz."

Vakıf yöneticisi Rıdvan Aldemir de başta şehit aileleri olmak üzere, ihtiyaç sahiplerini her zaman gözetlediklerini, kesilen kurbanlıkların tamamen hijyen ortamda kestirilerek dağıtıldığını ifade etti.

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