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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklenen karar! Dikkat çeken açıklama...

Yaşanan deprem felaketi sonrası tüm spor organizasyonlarına ikinci bir açıklamaya kadar süresiz ara verilirken, depremin üzerinden 9 gün geçmesinin ardından TFF Mehmet Büyükeşi'nin önderliğinde kriz masası kurdu. Lige verilen aranın sona ereceği tarih belli olurken, maç programı, devletin ilgili kurumlarıyla yapılacak görüşmeler sonrası açıklanacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 15:53:00 -
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklenen karar! Dikkat çeken açıklama...

Yaşanan deprem felaketi sonrası tüm spor organizasyonlarına ikinci bir açıklamaya kadar süresiz ara verilirken, depremin üzerinden 9 gün geçmesinin ardından TFF Mehmet Büyükeşi'nin önderliğinde kriz masası kurdu. Lige verilen aranın sona ereceği tarih belli olurken, maç programı, devletin ilgili kurumlarıyla yapılacak görüşmeler sonrası açıklanacağı öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 farklı ilde milyonlarca kişiyi derinden etkilen deprem felaketi sonrası, futbol liglerine de ara verilmiş ve ikinci bir açıklamaya kadar tüm organizasyonlar durdurulmuştu.

Yaşanan felaketin üzerinden 9 gün geçerken, geçtiğimiz hafta Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig kulüp temsilcileriyle bir araya gelip, görüş ve önerileri dinleyen TFF yönetimi önemli kararlar almaya devam ediyor. Süper Lig'den Hatay ve Gaziantep'in yanı sıra alt liglerdeki bazı takımların çekilme taleplerini onaylayan Mehmet Büyükekşi ve ekibi, sezonun geri kalan kısmını organize etmeye başladı.

İLK TARİH 28 ŞUBAT

Maç planlama departmanının hazırladığı programları inceleyen TFF yönetimi, ilk tarih olarak 28 Şubat Salı gününü takvime aldı. Bu tarihte, 6 Şubat'ta ertelenen Fenerbahçe - Konyaspor, Ümraniyespor - Adana Demirspor ve Giresunspor - Kayserispor maçlarının oynatılması planlanıyor. Bugün oynanması gereken ancak ikinci kez ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçının da aynı güne dahil edilmesi bekleniyor.

TFF yönetimi Süper Lig'in 24. haftasını da planlamış durumda. 3-4-5-6 Mart periyodunda oynatılması planlanan maçlar için henüz resmi duyuru yapılmadı. Yaşanan büyük afet nedeniyle başta kolluk kuvvetleri olmak üzere tüm resmi kurumlarla da iletişim sürüyor. Deprem coğrafyasındaki 10 ilde OHAL ilan edilmiş olması, güvenlik, ulaşım, sağlık hizmetleri nedeniyle birçok kuruma yük bindirmiş durumda.

TFF yönetimi, Süper Lig ve alt liglerdeki maçları oynatırken, ilgili kurumlara ekstra mesai yaratmamak adına hassasiyet gösteriyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, 24. hafta maç programının birkaç gün içinde açıklanması planlanıyor.

 

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