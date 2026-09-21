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Ekonomi Türkiye Finans’tan sürdürülebilirlikte güçlü sıçrama! Yeşil dönüşüm için 7,1 milyar TL’lik güç
Ekonomi

Türkiye Finans’tan sürdürülebilirlikte güçlü sıçrama! Yeşil dönüşüm için 7,1 milyar TL’lik güç

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Türkiye Finans’tan sürdürülebilirlikte güçlü sıçrama! Yeşil dönüşüm için 7,1 milyar TL’lik güç

Türkiye Finans, sürdürülebilirlikte somut sonuçlara imza attı. Banka, 2025’te sera gazı emisyonlarını yüzde 40 azaltırken, yenilenebilir enerji ve iklim bağlantılı yatırımlara sağladığı finansmanı yüzde 45 artırarak 7,1 milyar TL’ye yükseltti.

Türkiye Finans Katılım Bankası, TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) Uyumlu 2025 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. “Yarına Varız” yaklaşımıyla sürdürülebilirliği iş yapış biçiminin ayrılmaz bir parçası olarak ele alan Banka, 2025 yılında sera gazı emisyonlarını bir önceki yıla göre yüzde 40 azalttı. Yenilenebilir enerji ve iklimle bağlantılı yatırımlara sağlanan finansman ise yaklaşık yüzde 45 artışla 7,1 milyar TL’ye ulaştı.

Raporda, Türkiye Finans’ın iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir finansman, enerji verimliliği, çevresel uygulamalar ve sürdürülebilirlik yönetişimi alanlarındaki performansının yanı sıra gelecek dönem hedeflerine de yer verildi.

 

Enerji yönetimi ve dijitalleşme emisyonları azalttı

Sera Gazı Protokolü (2004) doğrultusunda “finansal kontrol” yaklaşımıyla hesaplanan sera gazı emisyonlarında 2025 yılında önemli bir düşüş kaydedildi. Bankanın emisyonlarının yüzde 40 oranında azalmasında enerji yönetimi, bina verimliliği ve dijitalleşme odaklı operasyonel iyileştirmeler etkili oldu.

 

Sürdürülebilir finansman 7,1 milyar TL’ye ulaştı

Türkiye Finans, yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekleyen yatırımların finansmanına yönelik çalışmalarını 2025 yılında da sürdürdü. Banka, kredi tahsis süreçlerinde çevresel ve sürdürülebilirlik yönetişimi konularını dikkate alarak sürdürülebilir finans yaklaşımını güçlendirdi.

 

2024 yılında yenilenebilir enerji ve iklimle bağlantılı yatırımlara sağlanan finansman 4,9 milyar TL olurken, bu tutar 2025 yıl sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 45 artarak 7,1 milyar TL’ye yükseldi. Türkiye Finans ayrıca 2025 yılında ilk kez Yeşil Varlık Oranı raporlamasına başladı. Bankanın Yeşil Varlık Oranı yüzde 3,8 olarak kaydedildi.

 

“Sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin ayrılmaz parçası haline getiriyoruz”

Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Müge Öner, sürdürülebilirlik çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde, “Sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, uzun vadeli değer yaratmanın ve güçlü bir gelecek inşa etmenin temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. ‘Yarına Varız’ yaklaşımımızı somut hedefler, ölçülebilir sonuçlar ve bağımsız güvenceyle destekleyerek sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz” dedi.

 

Öner, 2025 yılında elde edilen sonuçlara ilişkin olarak, “2025 yılında sera gazı emisyonlarımızı yüzde 40 oranında azaltırken, yenilenebilir enerji ve iklimle bağlantılı yatırımlara sağladığımız 7,1 milyar TL’lik finansmanla reel sektörün yeşil dönüşümüne katkımızı da yüzde 45 oranında arttırarak güçlendirdik” diye konuştu.

 

Öner, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Katılım finansın reel ekonomiyi destekleyen, insana ve doğaya değer veren yaklaşımını sürdürülebilirlik anlayışımızla birleştirerek, bugün attığımız adımlarla yarının daha dirençli ve sürdürülebilir ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz.”

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