Türkiye Finans’tan KOBİ’lere özel masraf paketleri

Banka, esnaf ve KOBİ’lerin gündelik ihtiyaçlarına özel hazırladığı altı farklı paketten oluşan “KOBİ Masraf Paketleri” ile işletmelerin bankacılık işlemlerinden avantajlı koşullar ve sabit fiyat garantisi ile yararlanmalarını sağlayarak onların yanında olmayı amaçlıyor.

Ülke ekonomisinin lokomotifi

Pandemi döneminde zor günler geçiren esnaf ve KOBİ’ler için özel destek paketleri oluşturarak onların yanında olmayı sürdürdüklerini ifade eden Türkiye Finans Katılım Bankası Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz, “Türkiye Finans olarak sürdürülebilir büyüme ve ekonomi için üretimi ve ticareti daima destekliyoruz. Ülke ekonomisinin lokomotifi olarak değerlendirdiğimiz esnaf ve KOBİ’lerimiz ile her zaman yakın çalışıyor ve onlara desteğimizi her koşulda sürdürüyoruz” dedi. Özdeniz, şunları söyledi:

6 yeni paket hayata geçti

“Bu amaçla tamamen esnaf ve KOBİ’lerin gündelik ihtiyaçlarını önceliğimize alarak “KOBİ Masraf Paketleri” çatısı altında 6 yeni masraf paketi hayata geçirdik. Ayrı ayrı alındığında daha yüksek maliyetlere çıkacak olan hizmetleri avantajlı paketler içerisine toplayarak, esnafımıza ve KOBİ’lerimizin ihtiyaçlarını onlara özel çözümlerle karşılamayı amaçladık. Özellikle fiziki POS masrafsızlığı hizmetlerini de kapsayarak, POS’ların yazılım, donanım ve bakım ücretlerinde dahi büyük avantajlar sunuyoruz. Masraf paketlerimiz sayesinde birçok bankacılık işleminde esnaf ve KOBİ’lerimizin tasarruf etmesini sağlıyor, onların üzerinden yük almaya gayret ediyoruz. İlerleyen dönemlerde de ülke ekonomisinin bel kemiği olan esnafımıza ve KOBİ’lerimize sunduğumuz desteklere kaldığımız yerden devam edeceğiz.”