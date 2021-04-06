Türkiye Finans’a “CIO Ödülü”

Değerlendirmeye alınan 146 proje arasında ödüle uzanan proje ile Türkiye Finans Bilişim Üst Yöneticisi (CIO) Mustafa Bezeklioğlu da ödüle layık görülen CIO’lar arasında yer aldı. Türkiye Finans Bilgi Sistemleri ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “2021 yılının en önemli ayrıcalıklarından biri, uzaktan müşteri edinimi için yasal ve teknolojik altyapının hazır olması. Bu, müşterilerin şubeye gitme zorunluluklarını ortadan kaldırarak bankaların şube sayılarından bağımsız olarak müşterilere yeri ve zamanı olmadan erişmelerini sağlayacak bir gelişme olacak. Biz de Türkiye Finans olarak müşterilerimize bu hizmeti sunmaya hazırız. Uzaktan müşteri edinimini sahiplenen öncü banka olma vizyonumuzla geliştirdiğimiz ‘Dijital Doğrulama ve Video Konferans ile Mobil Müşteri Edinimi’ projemizle CIO Ödülleri 2021’de elde ettiğimiz başarıdan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeri ve zamanı olmayan yeni nesil teknolojileri hayata geçirmeye devam edeceğiz.”