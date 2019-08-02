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Türkiye Finans kira sertifikası ihracını tamamladı

Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun:- "Katılım bankacılığının en değerli yatırım enstrümanlarından biri olan kira sertifikası ihracına olan talebi arttırmayı, bu sayede reel sektörü büyütmeyi hedefliyoruz"

02 Ağustos 2019 Cuma 12:53
Türkiye Finans kira sertifikası ihracını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans toplamda 800 milyon lira tutarında iki kira sertifikası halka arzını başarıyla tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye Finans, katılım bankacılığının en önemli yatırım enstrümanlarından biri olan kira sertifikası ihracına olan talebi arttırmak amacıyla katma değeri yüksek uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Türkiye Finans'ın iştiraki olan TF Varlık Kiralama AŞ'nin, toplamda 800 milyon lira değere ulaşan iki farklı kira sertifikasının ihraç işlemleri aynı gün içerisinde farklı vade seçenekleri ile tamamlandı. 29 Temmuz'da yurt içi piyasaya sunulan kira sertifikalarından biri 179 gün vade ile 150 milyon lira, diğeri 91 gün vade ile 650 milyon lira ihraç değerine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, nitelikli yatırımcılara satışını gerçekleştirdikleri 150 milyon lira tutarında kira sertifikasıyla birlikte temmuz ayında toplam 950 milyon lira ihraç tutarına ulaştıklarını belirtti.

İhraç işlemlerini farklı vade seçenekleri ile sunmalarının yatırımcıya esneklik sağladığını bildiren Uzun, "Piyasa koşullarına uygun pozisyon almalarını kolaylaştırıyoruz. Katılım bankacılığının en değerli yatırım enstrümanlarından biri olan kira sertifikası ihracına olan talebi arttırmayı, bu sayede reel sektörü büyütmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:53
  1. kira sertifikası
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