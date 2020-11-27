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Spor Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi
Spor

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi

Belçika, sıralamanın zirvesindeki yerini korurken Türkiye bir basamak çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:23:12 -
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi

ANKARA (AA) - A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinden kasım ayı dünya sıralaması açıklandı. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya'yı 3-2 mağlup eden ve Macaristan'a 2-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, 1487 puanla bir basamak tırmandı.

Klasmanın ilk 3 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı, Fransa ve Brezilya takip etti.

Meksika ve İtalya, uzun bir aranın ardından ilk 10'a girdi. Meksika 9, İtalya ise 10. sıraya çıktı.

En büyük çıkışı, 10 basamak yükselerek 134'üncülüğe yerleşen Ekvator Ginesi kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 10 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakım Puan Değişim
1 Belçika 1780 -
2 Fransa 1755 -
3 Brezilya 1743 -
4 İngiltere 1670 -
5 Portekiz 1662 -
6 İspanya 1645 -
7 Arjantin 1642 +1
8 Uruguay 1639 -1
9 Meksika 1632 +2
10 İtalya 1625 +2
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