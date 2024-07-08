Türkiye Eurofighter Sipariş Etti: Airbus'ta İşler Açıldı!

Suudi Arabistan'ın uzun süredir bekleyen 48 uçaklık talebi de sonunda onaylanarak konsorsiyum için önemli bir adım oldu. Ancak Riyad'ın Fransız Dassault ile de görüşmelerde bulunmasıyla Almanya'nın bu kararı hızlandırdığı belirtiliyor. Henüz kesin anlaşma yapılmamış olsa da Almanya ve İtalya'dan ardı ardına gelen siparişler, Eurofighter Typhoon'un üretim hattının canlılığını sürdürmesine yardımcı olacak.

Eurofighter Typhoon, Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya ortaklığında geliştirilmiş ve dünya genelinde güçlü bir satış başarısına sahip olan modern bir savaş uçağı olarak biliniyor. Bu ortaklık, Avrupa'nın savunma sanayiindeki güçlü konumunu pekiştiriyor. İtalyan hükümeti, yeni Eurofighter siparişi üzerinde çalışmalarını sürdürürken, bu alımın Savunma Komisyonu ve Bütçe-Hazine Komisyonu'nda değerlendirildiği bildiriliyor. Satın alma sürecinin 5 ila 8 milyar avro arasında bir maliyetle gerçekleşmesi bekleniyor.

Eurofighter CEO'su Giancarlo Mezzanatto, 4.5. nesil özellikler taşıyan Eurofighter Blok-5 versiyonunun 2060'lara kadar Avrupa semalarında etkin bir şekilde kullanılabileceğini vurguluyor. Program sadece teknolojik ilerlemeler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa'da binlerce kişiye istihdam sağlayarak bölgesel ekonomilere de önemli katkıda bulunuyor.



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Eurofighter Typhoon'un üretimine yönelik sendikaların desteği, Avrupa havacılık endüstrisinin canlı kalması açısından kritik öneme sahip. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir PwC raporu, Eurofighter taleplerine yönelik herhangi bir blokaj olmaması durumunda önümüzdeki on yıl içinde 200 adet savaş uçağının ihracatının gerçekleşebileceğini öngörüyor. Bu satışlar, Avrupa ekonomisine 90 milyar avro katkı sağlayacak ve ortak ülkelerin vergi gelirlerine 22 milyar avro ekleyerek neredeyse yüz bin kişilik yeni istihdam oluşturacak.