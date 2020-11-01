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Spor Türkiye Eskrim Federasyonu 12-14 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası sona erdi
Spor

Türkiye Eskrim Federasyonu 12-14 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-11-01 20:28:38 -
Türkiye Eskrim Federasyonu 12-14 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası sona erdi

KARABÜK (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunca Karabük'te gerçekleştirilen 12-14 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası tamamlandı.

Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada müsabakalar öncesi, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Organizasyonun son gününde 14 yaş altı erkeklerde 42, kızlarda 34 sporcu dereceye girebilmek için ter döktü.

Erkeklerde Ateş Efe Toker birinci, Furkan Yaman ikinci, Ömer Sağ ve Arda Akalın üçüncü oldu.

Kızlarda ise Akya Göllü birinciliği, Eylül Bahar Özden ikinciliği elde etti. Neris Ada Kabadere ve Ebrar Nisa Kutlu ise üçüncülüğü paylaştı.

Dereceye giren sporcular ödüllerini, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan'dan aldı.

Spor faaliyetleri kapsamında Karabük'te güzel bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Güven, katılan tüm sporculara teşekkür etti.

Öte yandan, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu da oğluna destek olmak için turnuvayı izledi.

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