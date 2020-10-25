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Spor Türkiye Erkek Boks Milli Takımı, Azerbaycan ve Romanya ile ikili kamp yapacak
Spor

Türkiye Erkek Boks Milli Takımı, Azerbaycan ve Romanya ile ikili kamp yapacak

Yeniakit Publisher
2020-10-25 20:30:58 -
Türkiye Erkek Boks Milli Takımı, Azerbaycan ve Romanya ile ikili kamp yapacak

KASTAMONU (AA) - 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları kapsamında Kastamonu'da kampını sürdüren Erkek Milli Boks Takımı, Azerbaycan ve Romanya milli takımlarıyla ortak kamp yapacak.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki milli takım kampına bu hafta Azerbaycan ve Romanya milli takımları katılacak.

Milli takım Azerbaycan ile ilk ortak antrenmana salı, Romanya ile perşembe günü başlamayı planlıyor.

Erkek Milli Boks Takımı Başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine, ortak kampın bütün takımlar için büyük bir şans olduğunu söyledi.

Ortak kampın iki hafta süreceğini belirten Nunez, "Bu çalışmalar soncunda takımımız teknik ve taktik olarak çok daha iyi seviyeye gelecek. Çünkü Azerbaycan takımında çok iyi boksörler var. Biz onlarla 2 hafta ortak kamp yapma imkanı bulacağız. Bu da bizi teknik ve taktik olarak ileri taşıyacak." diye konuştu.

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