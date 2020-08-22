Türkiye düşmanlığı Sisi’yi kör etmiş

Mısır Politik ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Essam Abdulşafi, Mısır’ın Türkiye-Libya deniz sınırı anlaşmasına sadece Türkiye düşmanlığı sebebiyle muhalefet ettiğini söyledi... Abdulşafi, firavun Sisi’nin, rejiminin devamı için Türkiye’nin desteğine ihtiyaç duymasına rağmen Doğu Akdeniz enerjisi üzerinden Türkiye karşıtlığı yürütmesinin hata olduğunu söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve İsrail’in, Kahire’ye desteğinin Türkiye karşıtı bir strateji benimseme koşuluyla süreceği değerlendirmesinde bulunan Abdulşafi, “Sisi yönetimi, bu amaçla Doğu Akdeniz’deki denklemi İsrail lehine çevirmek istiyor. İlk olarak Mısır istihbarat servisine bağlı bir şirket aracılığıyla İsrail’den 15 milyar dolar değerinde gaz satın almak için anlaşmalar imzaladı” dedi.

Sisi, Mısır’ı peşkeş çekiyor

Abdulşafi, Mısır’ın Türkiye karşıtlığı sebebiyle Rum yönetimi ile 2013’te Akdeniz’deki doğalgaz yataklarıyla ilgili bir anlaşma imzaladığını anımsatarak, “Tüm bunların ardından Mısır, Türkiye’yi bölgede sıkıştırmayı amaçlayan Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun kuruluşuna katıldı ve 6 Ağustos 2020’de ülkenin yaklaşık 15 bin kilometrekaresinden vazgeçerek, Yunanistan ile deniz yetki sınırı anlaşması imzaladı” diye konuştu.

Böylece, Mısır’ın Doğu Akdeniz’deki zengin petrol ve gaz yataklarını, halkının yüzleştiği ekonomik problemleri çözmek ve refah seviyesini yükseltmek için kullanmak yerine İsrail, Rum ve Yunanistan’ın eline bıraktığına işaret eden Abdulşafi, “Sisi, Doğu Akdeniz ve enerji meselesini, Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye yaptığı darbeyi tanımayan Türkiye’ye karşı siyasi bir araç olarak kullanıyor” dedi.

Abdulşafi, Mursi’nin, Mısır halkının çıkarlarına uygun olarak İsrail’in Doğu Akdeniz’deki planlarını reddettiğini ve böylece Doğu Akdeniz enerjisinin, darbeye giden yolda büyük bir rolü olduğunu da dile getirdi.