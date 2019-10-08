Türkiye düşmanı Kati Piri gitti! YerineNacho Sanchez Amor gelecek Avrupa Parlamentosunun Türkiye raportörü Kati Piri, görevi İspanyol Nacho Sanchez Amor'a devredecek.

Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye raportörü, İspanyol Nacho Sanchez Amor oldu. Amor'un Türkiye raportörlüğü görevine getirilmesi, AP Komisyonunda görüşülerek onaylandı. AP'deki Sosyal Demokratların üyesi Amor, bu görevi, Sosyalist grup üyesi Hollandalı Kati Piri'den devralacak. Piri, Türkiye karşıtı ve PKK sevici faaliyetleriyle tanınıyordu. 1960 Caceres doğumlu Amor, AP İnsan Hakları Alt Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu üyesi.

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