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Türkiye düşmanı Cem Özdemir yine provokasyon peşinde: Mesut Özil'in Erdoğan'ı davet etmesi uygunsuz

Mesut Özil'in Başkan Erdoğan'ı nikahına davet etmesi sonrası Almanya'da karalama kampanyaları başladı. Türkiye düşmanlığıyla tanınan ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye destek veren Cem Özdemir, "Rol model kişiler özel durumlarını da göz önünde bulundurmalı" dedi.

19 Mart 2019 Salı 16:55
Türkiye düşmanı Cem Özdemir yine provokasyon peşinde: Mesut Özil'in Erdoğan'ı davet etmesi uygunsuz

Mesut Özil ve nişanlısının Erdoğan'la görüşmesi ve nişanlısının Erdoğan'a nikah davetiyesi vermesi Almanya'da tartışmalara neden oldu. Başbakanlık müsteşarı Braun "Bu durum ben dahil futbolseverleri hayal kırıklığına uğratır" derken, Yeşiller'in önde gelen figürlerinden Özdemir ise bu durumun uygunsuz olduğunu düşünüyor.

Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nikah davetiyesi vermesi Almanya'da çeşitli kesimlerce tepkiyle karşılandı.

Almanya Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun da konuyla ilgili açıklamasında "Hala devam eden bu durum ben dahil çok sayıda futbolseveri hayal kırıklığına uğratır" ifadelerini kullandı.

Özdemir: Rol model kişiler özel durumlarını da göz önünde bulundurmalı

Yeşiller Partisinin önde gelen figürlerinden Türk asıllı Alman siyasetçi Cem Özdemir ise, herkesin istediği kişiği düğününe davet edebileceğini belirtti ve "Ancak bu gibi rol model kişiler özel durumlarını da göz önünde bulundurmalı" dedi.

Telegraph'a açıklamalarda bulunan Özdemir, konuyla ilgili olarak ayrıca şunları söyledi: "Ancak hem eski hem de eski ulusal futbolcular rol modellerdirler ve kendilerini ülke pahasına zenginleştiren ve rakiplerini zindanlarda yok ettiren otokratları memnun etme rolünü üstlenip üstlenmeyeceklerini kendilerine sormalılar. Ben bunun uygunsuz olduğunu düşünüyorum."

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Berlin eyalet müsteşarı Sawsan Chebli ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Özil'in 'milyonlarca gencin rol modeli' olduğunu söyledi ve bu yaptığını 'sorumsuzca' bulduğunu açıkladı.

Özil Başkan Erdoğan'a davetiye vermişti

Özil ile nişanlısı Gülşe, geçen cumartesi günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Erdoğan'la görüşmüştü ve Özil'in nişanlısı Erdoğan'a çiftin nikah davetiyesini vermişti. Özil ayrıca, Erdoğan'dan kendilerinin nikah şahidi olmasını da istemişti.

Özil geçen yıl Erdoğan ile görüşmesinin ardından basının ve Almanya Futbol Federasyonu Başkanı'nın kendisine ırkçılık ve ayrımcılık yaptığını söylemiş ve Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıklamıştı

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:55
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