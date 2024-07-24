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Dünya Türkiye düşmanı Bob Menendez istifa etti
Dünya

Türkiye düşmanı Bob Menendez istifa etti

Yeniakit Publisher
2024-07-24 01:59:00 -
Türkiye düşmanı Bob Menendez istifa etti

Aralarında rüşvet, yolsuzluk ve Mısır hükümetine yardım etmenin de bulunduğu 16 suçtan suçlu bulunan ABD'li Senatör Bob Menendez istifa kararı aldı. Çok sayıda Demokrat, Menendez'i istifaya davet etmişti.

ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez, aralarında rüşvet, yolsuzluk ve Mısır hükümetine yardım etmenin de bulunduğu 16 suçtan 16 Temmuz'da jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından istifa etti. Menendez'in istifa mektubu Senato kürsüsünde yüksek sesle okundu. Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve New Jersey'in diğer Senatörü Cory Booker'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Demokrat, Menendez'i istifaya çağırmıştı.

BİNLERCE DOLAR NAKİT PARA VE 13 KÜLÇE ALTIN BULUNMUŞTU

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez hakkında hazırlanan iddianamede, "siyasi nüfuzunu” New Jersey'den birkaç iş adamı ve Mısır hükümetine yardım etmek için kullandığı belirtilmiş, Menendez'in rüşvet olarak nakit para, külçe altınlar, iş tazminatı, lüks bir araç ve çok sayıda değerli eşya aldığı ifade edilmişti. Menendez'in evinde yapılan aramada çoğu giysilerde ve dolaplarda saklanmış yaklaşık 500 bin dolar nakit paranın yanı sıra 13 külçe altın bulunmuştu. Menendez, yargı süreci tamamlanıncaya kadar geçici olarak görevinden ayrılma kararı almıştı.

TÜRKİYE KARŞITI EYLEMLERİ İLE BİLİNİYOR

2019'da sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınması" karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep eden Menendez'in ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez "Ermeni soykırımı" ifadesini kullanmasında rol oynadığı iddia edilmişti. 2016'da dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup yazarak Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı saldırgan davrandığını ileri süren Menendez, Doğu Akdeniz'deki varlığından dolayı Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep etmişti. Menendez'in ayrıca Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıktığı biliniyor.
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GİZLİ SERVİS DİREKTÖRÜ İSTİFA ETTİ

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişiminin ardından ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle'ın istifa ettiği Beyaz Saray tarafından doğrulandı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden'ın Cheatle'a onlarca yıllık kamu hizmeti için minnettar oldukları belirtilerek, “Kendisi ABD Gizli Servisi'ndeki kariyeri boyunca ulusumuzu korumak için özverili bir şekilde çalışmış ve hayatını riske atmıştır. Yönetimimiz sırasında Gizli Servis'e liderlik ettiği için kendisine özellikle teşekkür ediyor ve ailemize verdiği hizmet için minnettarız. Bir lider olarak, kamu hizmetindeki en zorlu işlerden biriyle görevlendirilmiş bir kurumun tüm sorumluluğunu üstlenmek onur, cesaret ve inanılmaz bir dürüstlük gerektirir” denildi.

Açıklamada, Biden'ın Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişimi hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlarını beklediği ifade edilerek, Biden'ın 13 Temmuz'da yaşananların bir daha asla tekrarlanamayacağına dair söz verdiği aktarıldı. Açıklamada, Biden'ın yakında Gizli Servis'in başına yeni bir direktör atayacağı aktarıldı.

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