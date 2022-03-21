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Gündem Türkiye düşmanı ABD'li senatörden küstah sözler: Bizden F-16 alamazlar
Gündem

Türkiye düşmanı ABD'li senatörden küstah sözler: Bizden F-16 alamazlar

Türkiye düşmanı ABD'li Senatör Bob Menendez, Ankara'nın F-16 talebi hakkında skandal ifadeler kullandı. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'leri işaret eden Menendez, böyle bir durumda F-16 satamayacaklarını söyledi. Menendez ayrıca Türkiye'nin KKTC'deki askeri varlığını küstahça "işgal" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 18:21:00 - 2022-03-21 18:23:37
Türkiye düşmanı ABD'li senatörden küstah sözler: Bizden F-16 alamazlar

ABD'de Türkiye karşıtlığı ile tanınan Senatör Bob Menendez, Türkiye karşıtı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Daha önce "Türkiye'nin durdurulması" gerektiğini savunan ve Ankara'ya karşı Avrupa ile dayanışma içinde olunması görüşünü ileri süren Menendez, bu sefer de Türkiye'nin satın almak istediği F-16'lara ilgili küstah sözler söyledi..

Türkiye'ye küstah sözler

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesine konuşan Bob Menendez, "Ankara'nın Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini" savunarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Türk askeri varlığını "işgalci güç" olarak değerlendirdi.

Menendez ayrıca Türkiye'nin "komşu devletlerin münhasır ekonomik bölgelerine el uzattığı" hezeyanında bulundu.

Türkiye ABD'den F-16 alamaz

Bob Menendez, bu şartlar altında ABD'nin yeni F-16 savaş uçağı sağlayamayacağını söylerken, böyle bir durumda Türk Hava Kuvvetleri'nin mevcut filosunun da "modernize edilemeyeceğini" savundu.

Amerikalı Senatör, "S-400'ler konusunda geri dönüş olmadıkça Türkiye'ye F-16 satışı görmüyorum" dedi.

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