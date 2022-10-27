Türkiye durdursun

Oğuzhan Gültekin Ankara

1972 yılında ibadete kapatılan ve Yunanistan Hükümeti tarafından yıllarca onarımına izin verilmeyen Murat Reis Külliyesinin, müzik fakültesine dönüştürülmesine tepkiler sürüyor.

Rodos ve İstanköy’de 900 bini geçkin Türk yaşadığını belirten Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Kıbrıs Harekatından sonra Batı Trakya’daki Türklere kini geçmeyen ve bardağı taşıran bu son hamleye karşı Yunanistan’a karşı harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Bu adalar 1947 yılında Yunanistan’a verildiğini ve 1972 yılına kadar her iki adada Türk çocuklarının ana dillerini öğrenebildiğini anlatan Kaymakçı “1972 yılında bu okullar kapatıldı ve Türk çocukları ana dillerini öğrenmekten mahrum bırakıldı. Ayrıca Rodos ve İstanköy’de ki Türklerin örgütlenmeleri de yasak. Osmanlı döneminden kalan mimari eserlerin korunmasına da izin vermiyorlar. Yunanistan, Lozan antlaşmasına göre bütün Müslümanların benliklerini korumayı taahhüt etti. Ancak bu taahhüte 1923 yılında adalar İtalya işgalindeydi diyerek uymayı reddediyor. Osmanlı döneminden kalma vakıfların mallarını haraç mezat satıyorlar” dedi.

Bu son barbarlık bardağı taşırdı

Murat Reis Külliyesinin bir Türk paşasına ait olduğunu hatırlatan Kaymakçı, şöyle devam etti: “Bu külliye içerisinde cami vardı, mezarlıklar vardı. Bu cami neredeyse yıkılmak üzere. Müslüman Türklere ait olan mezarlıkların yarısı yıkıldı. O mezarlıkların içerisinde Kırım hanlarının da türbeleri vardı. O türbeler de yıkıldı ne yazık ki. Külliyenin harap halini gizlenmek için bir konservatuar yapıldı. Bu konservatuar da çalışmaya başladı. Zaten 2017 yılında Külliye’nin bakımsızlığı görünmesin diye kapısına kilit vurularak turizme kapatılmıştı. Burada yaşayan Türklerin kültürlerinin korunması adına büyük adımlar atılmalı. Yunanistan sıkıştırılmalı bu politikasından vaz geçirilmelidir. Türk kardeşlerimiz kültürel kimliklerinin korunmasını istiyor. Kıbrıs Harekatından beri Yunanistan tarafından orada yaşayan Türklere inanılmaz baskılar uygulanıyor. O dönem oralarda yaşayan insanlar işkenceler gördü ve hayatlarını kaybetti. Yunanistan uluslararası anlaşmaları, uluslararası hukuku çiğnediği gibi kendi anayasasını da çiğniyor. Kendi anayasalarında farklı kültürden insanların kültürel kimliklerinin korunması maddesi var. Bu maddeyi bile yok sayıyorlar. Bu son hamle bardağı taşırdı.”