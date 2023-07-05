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Dünya Türkiye dünyaya örnek oldu
Dünya

Türkiye dünyaya örnek oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-05 14:37:00 -
Türkiye dünyaya örnek oldu

Türkiye sualtı kültür mirasının korunmasında dünyaya örnek oldu. Uygulamaya konulan programla 5 yılda 407 balık adam eğitime alındı. Bu projeyle sualtındaki kültür mirasının korunması sağlandı. Program UNESCO ve Dünya Sualtı Etkinlikleri Federasyonu'nun da dikkatini çekti.

Türkiye'nin uyguladığı Sualtı Kültür Mirası Korunması Programı dünyaya örnek oldu. Programla 4 bin yıl öncesine dayanan sualtı arkeolojisi biliminin geliştirilmesine katkı sağlandı. Bu kapsamda 5 yılda 407 balık adam eğitime alındı. Program UNESCO ve dünya sualtı etkinlikleri federasyonunun da dikkatini çekti.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hakan Öniz konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

“Balık adam eğitmenlerine yönelik sualtı kültür mirasının korunması eğitim programı başlattık. Toplam 407 balık adam eğitmeni sualtı kültür mirasının korunması eğitmeni düzeyine geldi ve bunlar artık kendi iki yıldız seviyesindeki balık adam öğrencilerine sualtı kültür mirası nasıl korunur eğitmeye öğretmeye başladı.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonunda sualtı kültür mirası direktörü olarak seçildik. Bu bağlamda CMAS son bir yıldır Türkiye’de uygulanan programı kendisi de sahiplendi. Tüm dünyada uygulanacak eğitim programına dönüştürdü. Geliştirilen bu programla birlikte sualtı tarihine ışık tutulacak. Değerleri korumak farkındalığın artmasıyla da mümkün"

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