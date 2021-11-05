Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Cebelitarık ve Karadağ maçı kadrosu
A Milli Takım Cebelitarık ve Karadağ aday kadrosu son dakik! A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Cebelitarık ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Cebelitarık ve Karadağ maçı kadrosu futbolseverler tarafında merak ediliyordu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye’nin Cebelitarık ve Karadağ aday kadrosu açıklandı.
A Millî Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
A Milli Takım Cebelitarık ve Karadağ aday kadrosu
Kaleci Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır,
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demira, Ozan Kabak, CanerErkin, Rıdvn Yılmaz,
Orta saha forvet: Abdülkadir Ömer, Cengiz Ünder, Berat zdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun.