Türkiye Doğu Akdeniz'e odaklanmışken İdlib'de dikkat çeken hareketlilik!

İdlib'de Esed rejimi destekçisi İran'a bağlı terör gruplarının yığınak yaptığı bildirildi.

İran destekli 450 kişilik terör unsurları İdlib'de cephe hattına takviye için harekete ettiği belirtildi.

AA'nın haberine göre, ağır silahlı teröristler dün gece Irak'tan Suriye'ye geçiş yaptı. İran'ın desteklediği Haşdi Şabi terör örgütüne bağlı 250 terör unsuru geceyi Deyrizor'da geçirdikten sonra şehirde 200 unsurla da birleşerek İdlib'e doğru hareket ettiği bildirildi. Ağır silahlı gruplarla beraber 450 terörist unsur pikap ve otobüslerle İdlib'deki cephe hattına intikal etti.

Son 3 ayda, İran'ın terörist grupları ve Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki cephe hatlarına 2 binden fazla milis takviye gücü göndermişti.

Rejim güçlerinin cephe hattına çok sayıda tank, top, uçaksavar ve havan gibi ağır silahları da sevk ettiği bildirilmişti.