Türkiye Diyanet Vakfı yurt dışındaki ramazan yardımlarına Nijer'den başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bu yıl ramazan dolayısıyla yurt dışındaki ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan yardım kolilerinin dağıtımını Nijer'in Niamey kentinden başlattı.

Yarım asra yakın süredir yurt içinde ve yurt dışında yardım faaliyeti yürüten TDV, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin Beklenen Sensin" temasıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan bağışları ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Türkiye ve Almanya'da yaşayan Türklerin bağışlarıyla hazırlanan yardım kolilerinin bir kısmı, TDV ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİB) Niamey kentinin güney bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.

TDV, Nijer'den başlattığı ramazan faaliyetleri kapsamında bu yıl 83 ülkedeki 273 bölgede 153 bin 586 gıda paketi, 114 bin iftar kumanyası ve 13 bin bayramlık kıyafet dağıtarak yaklaşık 1 milyon insana ulaşmayı hedefliyor.

"Ramazan iklimini en iyi şekilde yaşatma gayreti içerisindeyiz"

Niamey kentindeki yardım faaliyetine katılan TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, AA muhabirine, sadece yurt dışında değil Türkiye'deki her il ve ilçede ramazan faaliyetlerini eş zamanlı yürüteceklerini söyledi.

Bu yıl Türkiye hariç 83 ülkede ramazan faaliyeti yürüteceklerini aktaran Çetin, "Ramazan ayının yardım kampanyası startını Nijer'den verdik. Bu ülkede yaklaşık 3 bin paket dağıtımımız olacak. Tabii ki burada ayrı bir güzellik daha var. Bu çalışmayı Kuzey Ren Vestfalya Essen Eyalet Birliği ile organize ettik." dedi.

Ramazan bereketini tüm coğrafyalarda yaşamak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Çetin, şöyle konuştu:

"Ramazan iklimini inşallah en güzel şekilde milletimizin aziz desteklerini burada icra etmiş olacağız. Dünyanın en genç nüfusunun olduğu ülke burası. Buradan başlamamızın sebebi de bu. Buradan gençlerimize mesaj vermek istedik. Yeryüzünde iyiliği egemen kılmak için Nijer'den başladık. Milletimiz, bu çocuklarımızın yüzünü güldürüyor. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu iyiliğe aracılık etmiş oluyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile bu ramazan iklimini en iyi şekilde yaşatma gayreti içerisindeyiz."