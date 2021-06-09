Türkiye dijital reklamda Avrupa’yı geride bıraktı

IAB Avrupa açıklamasına göre, IAB Avrupa AdEx Benchmark araştırması, dijital reklam pazarını, “Display”, “Arama Motoru” ve “İlan Sayfaları” olmak üzere üç ana başlıkta inceliyor. Bu formatlardaki büyüme, gelişen cihaz kullanımı ve tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklerle de destekleniyor.

Türkiye, yüzde 34.8 büyüdü

AdEx Benchmark çalışması, 15 yıldan beri, 28 ülke pazarını kapsayan Avrupa’da reklam yatırımları için bir rehber özelliği taşıyor. AdEx Benchmark Raporu’na göre, Avrupa’da dijital reklam yatırımları 2020’de yüzde 6,3 artarak 69 milyar avroya ulaştı. Türkiye, yüzde 34,8 ile reklam yatırımları açısından en fazla büyüme gösteren ülke olurken, Avrupa’nın büyüme gösteren ilk 10 pazarı (İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, İtalya, İspanya, İsveç, Hollanda, Türkiye, İsviçre) içinde yer aldı. Rapora göre 3 ülkenin (Belçika, İspanya, Belarus) dijital reklam yatırımlarında düşüş yaşandı. İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere gibi dijital reklam yatırımın en büyük olduğu ülkelerde dengeli büyümeler yaşanırken Almanya yüzde 10,4’lük bir büyüme gerçekleştirdi.

Büyüme potansiyeli...

Açıklamada görüşlerine yer verilen IAB Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın, “Türkiye en fazla büyüme gösteren ülke olurken, kişi başı gelir ve reklam harcamaları dikkate alındığında Avrupa’daki ülkeler arasında en gerilerde yer almaktadır. Bu da Türkiye’de gerçekleşen dijital reklam yatırımlarının büyüme potansiyelini göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Gelişmeye devam edecek

IAB Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Townsend Feehand ise, “Tahmin edilemeyecek kadar zorlu bir yıla rağmen, 2020’de böylesine olumlu bir büyüme görmek gerçekten umut verici. Dijital reklamcılığı destekleme amaçlı bir sektör derneği olarak, Kovid-19’un yatırımlar üzerindeki etkisine ilişkin iç görüler sağlamaya ve üyelerimizi bu zorlu zamanlarda desteklemeye çalışıyoruz. Sektörün 2021’de gelişmeye devam edeceğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Verimli zemin sağladı

IAB Avrupa Baş Ekonomisti Dr. Daniel Knapp da dijital reklamcılığın 2020’de kötü bir yıl değil, sadece kötü bir çeyrek geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti: “Dördüncü çeyrekte çift haneli büyümeden önce, üçüncü çeyrekte hızlı bir toparlanmanın başladığını gördük. Kapanma döneminde özellikle video aracılığıyla markalaşmada hızlı bir artış gerçekleşti. 2020, insanların tüketim şeklini ve şirketlerin çalışma şeklini değiştiren, hızlı ilerleyen uzun vadeli sosyo-ekonomik dönüşümlere yol açan bir yıl oldu. Bu durum dijital reklamcılık için verimli bir zemin sağlarken sektörün 2021’de büyümesini hızlandırmasını bekliyoruz.”