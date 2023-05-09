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Ekonomi Türkiye devreye girdi, Rusya geri adım attı
Ekonomi

Türkiye devreye girdi, Rusya geri adım attı

Yeniakit Publisher
2023-05-09 15:13:00 -
Türkiye devreye girdi, Rusya geri adım attı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye’nin girişimleri sonucu ‘tahıl koridoru’nun yeniden işler hale geldiğini açıkladı.

Ukrayna’nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı tarafından “Rusya’nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddettiği ve Karadeniz’deki tahıl koridoruna yönelik anlaşmayı durduğunu” açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin girişimleri sonucu denetimlerin yeniden başladığını ve ‘tahıl koridoru’nun yeniden işler hale getirildiğini belirtti.

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