Türkiye devreye girdi, Rusya geri adım attı
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye’nin girişimleri sonucu ‘tahıl koridoru’nun yeniden işler hale geldiğini açıkladı.
Ukrayna’nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı tarafından “Rusya’nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddettiği ve Karadeniz’deki tahıl koridoruna yönelik anlaşmayı durduğunu” açıklamıştı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin girişimleri sonucu denetimlerin yeniden başladığını ve ‘tahıl koridoru’nun yeniden işler hale getirildiğini belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünya
Rusya dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde! Duyan dondu kaldı: Şu anlık geleceği garanti gözüküyor