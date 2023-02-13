Türkiye depremin acısını yaşarken Kılıçdaroğlu kapılarda sürünüyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem; Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de yıkımlara neden oldu.

85 milyon ile el ele veren devlet 10 ilimiz için bütün imkanlarını seferber etti. Bölgeye yurtiçinden ver yurtdışında yardımlar yağıyor.

Tüm insanımızın içini yakan ateşi aklınca fırsata çevirmek isteyen Türkiye'nin en büyük ikinci siyasi partisi olan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu provokasyon peşinde koşuyor.

Daha önce birkaç kez kamu kurumlarının kapısına dayanan CHP lideri, aklınca Sermaya Piyasası Kurulu'na baskına gitti.

Enkaz altında yaşam mücadelesi veren ve onları kurtarmak için canla başla çalışan kahramanlara saygısı olmayan Kılıçdaroğlu, utanmadan sıkılmadan siyasi rant devşirmek için yaptığı açıklamada "SPK Başkanı istifa etsin" dedi.