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Gündem Türkiye deprem acısıyla tek yürek oldu! Tribünlerden tekbir sesleri yükseldi
Gündem

Türkiye deprem acısıyla tek yürek oldu! Tribünlerden tekbir sesleri yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Basel ile karşılaştı. Deprem acısı yaşayan taraftar dakikalarca hep bir ağızdan tekbir getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 21:59:00 - 2023-02-16 22:39:12

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıcı etki göstren deprem felaketinden sonra tek yürek oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Basel arasında oynanan play-off karşılaşmasında, tribünlerde özlenen görüntüler oluştu.

Deprem felaketinin acısını tüm renklerin taraftarı tek yürek yaşadı.

Tribünlerde dakikalarca tekbir sesleri yükseldi.

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