Türkiye deprem acısıyla tek yürek oldu! Tribünlerden tekbir sesleri yükseldi
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Basel ile karşılaştı. Deprem acısı yaşayan taraftar dakikalarca hep bir ağızdan tekbir getirdi.
Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıcı etki göstren deprem felaketinden sonra tek yürek oldu.
UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Basel arasında oynanan play-off karşılaşmasında, tribünlerde özlenen görüntüler oluştu.
Deprem felaketinin acısını tüm renklerin taraftarı tek yürek yaşadı.
Tribünlerde dakikalarca tekbir sesleri yükseldi.