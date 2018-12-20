Türkiye CHP’den çektiğini düşmandan çekmedi

Hasan Eğrigöz Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hak iddia ederek işçileri sokağa çıkmaya davet ediyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bu ülkeye 49 yıl hizmet eden ve hâlâ da hizmet etmeye devam eden Savunma Bakanı Hulusi Akar’a dil uzatıyor. Söz konusu partinin milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Gamze Akkuş İlgezdi terörist cenazesine katılarak gözyaşı döküyor. Aynı partinin, seçmenleri de Türkiye’yi karıştırmak ve insanları sokağa çıkarmak için Fransa’daki ‘Sarı Yelekliler’ olaylarına özenerek, sarı yelek giyinip kahvehanelerde CHP broşürü dağıtıyor. CHP’nin bunları yapması, adeta insanlara, ‘Bu ülkenin CHP’den çektiği kadarını, düşmandan çekmedi’ dedirtti.

“Türkiye’de kargaşa çıkarmak istiyorlar”

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, “Özellikle bu tür demeçlerin Kılıçdaroğlu’nun Almanya seyahatinden sonra gelmesi, çok anlamlı çünkü açık ve net olmayan bir Almanya seyahati var. Dolayısıyla bizi şaşırtmadı ama bu millet 15 Temmuz’da nasıl meydanlara inip gereğini yaptıysa bundan sonra da bu ülkede kimsenin kargaşa çıkarmasına müsaade etmez. CHP’nin bunları kendi iradesiyle yaptıkları kanaatinde değilim. Bir yerlerden aldıkları talimatın gereğini yapıyorlar. Fransa’da bu eylemlerin başlaması, Belçika’ya sıçraması aynı kanallardan beslenerek Türkiye’de kargaşa çıkarmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

“Ülkeye ihanet etmeye devam ediyorlar”

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, “CHP, Atatürk’ün partisi diyorlar ama bu millete, bu ülkeye ihanet etmeye devam ediyorlar. Kılıçdaroğlu, şu ana kadar yapmış olduğu uygulamalarla, eylemleriyle gerekli olan muhalefeti yapamıyor. Terörü meclise taşıyan parti olarak tarihe kazındılar. Özellikle milletvekillerinin terörist cenazesine katıldığı gerçeği hiçbir zaman gizlenemez. Yandaş televizyonlarıyla, Portakal, halkı sokağa davet ediyor. CHP milletvekili de TBMM’ye portakal getirerek bunu açık açık destekliyor. 14 seçimde mağlup oldular. ‘Şu kadar almazsam bırakacağım’ gibi pek çok söylem olmasına rağmen hâlâ bir tavır içerisinde. İddia ediyorum en büyük diktatör Kılıçdaroğludur. Çünkü kendi partisi içerisindeki muhalefet var diye o arkadaşlarını partiden attı” diye konuştu.