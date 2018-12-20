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Türkiye CHP’den çektiğini düşmandan çekmedi

Türkiye tüm düşmanlara karşı net ve güçlü bir duruş sergilerken; düşmandan beklemediğimiz saldırıları 'içimizden' ana muhalefet partisi CHP'den görüyoruz.

20 Aralık 2018 Perşembe 10:33

Hasan Eğrigöz  Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hak iddia ederek işçileri sokağa çıkmaya davet ediyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bu ülkeye 49 yıl hizmet eden ve hâlâ da hizmet etmeye devam eden Savunma Bakanı Hulusi Akar’a dil uzatıyor. Söz konusu partinin milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Gamze Akkuş İlgezdi terörist cenazesine katılarak gözyaşı döküyor. Aynı partinin, seçmenleri de Türkiye’yi karıştırmak ve insanları sokağa çıkarmak için Fransa’daki ‘Sarı Yelekliler’ olaylarına özenerek, sarı yelek giyinip kahvehanelerde CHP broşürü dağıtıyor. CHP’nin bunları yapması, adeta insanlara, ‘Bu ülkenin CHP’den çektiği kadarını, düşmandan çekmedi’ dedirtti.

“Türkiye’de kargaşa çıkarmak istiyorlar”

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, “Özellikle bu tür demeçlerin Kılıçdaroğlu’nun Almanya seyahatinden sonra gelmesi, çok anlamlı çünkü açık ve net olmayan bir Almanya seyahati var. Dolayısıyla bizi şaşırtmadı ama bu millet 15 Temmuz’da nasıl meydanlara inip gereğini yaptıysa bundan sonra da bu ülkede kimsenin kargaşa çıkarmasına müsaade etmez. CHP’nin bunları kendi iradesiyle yaptıkları kanaatinde değilim. Bir yerlerden aldıkları talimatın gereğini yapıyorlar. Fransa’da bu eylemlerin başlaması, Belçika’ya sıçraması aynı kanallardan beslenerek Türkiye’de kargaşa çıkarmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

“Ülkeye ihanet etmeye devam ediyorlar”

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, “CHP, Atatürk’ün partisi diyorlar ama bu millete, bu ülkeye ihanet etmeye devam ediyorlar. Kılıçdaroğlu, şu ana kadar yapmış olduğu uygulamalarla, eylemleriyle gerekli olan muhalefeti yapamıyor. Terörü meclise taşıyan parti olarak tarihe kazındılar. Özellikle milletvekillerinin terörist cenazesine katıldığı gerçeği hiçbir zaman gizlenemez. Yandaş televizyonlarıyla, Portakal, halkı sokağa davet ediyor. CHP milletvekili de TBMM’ye portakal getirerek bunu açık açık destekliyor. 14 seçimde mağlup oldular. ‘Şu kadar almazsam bırakacağım’ gibi pek çok söylem olmasına rağmen hâlâ bir tavır içerisinde. İddia ediyorum en büyük diktatör Kılıçdaroğludur. Çünkü kendi partisi içerisindeki muhalefet var diye o arkadaşlarını partiden attı” diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 10:33
  1. Ankara
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
  4. Savunma Bakanı Hulusi Akar
  5. Sezgin Tanrıkulu
  6. Gamze Akkuş İlgezdi
  7. terörist cenazesi
  8. Sarı Yelekliler
  9. CHP broşürü
  10. CHP
  11. AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül
  12. 15 Temmuz
  13. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer
  14. Atatürk
  15. Portakal
  16. TBMM

YORUM YAZ

  • bekirbekir39 dk önce
    Bu partiye oy verenler helede alnı secdeye değipte oy veren müslümanlar ahirette büyük bir vebal yükleneceklerini unutmasınlar....
  • Kocasolak Kocasolak 49 dk önce
    Ali Koç. Tarih oku tarih, adam gibi tarihi Meclis tutanaklarındanoku. Ismarlama tarih okuyorsun belli.
  • sultan susumazsultan susumaz57 dk önce
    AYNEN DOĞRU. SEN LİDER OLACAKSIN SÜKUNET ÇAĞRISI YERİNE SOKAKLARI ADRES GÖSTERECEKSİN.HELE HELE BİR İKİ MİLLETVEKİLİ TAM AZNAVUR. BUNLARI VEKİL OLARAK SEÇENLERE DİYECEK LAF BULAMIYORUM. ALLAHBUNLARIN ŞERRİNDEN BU MİLLETİ UZAK EYLESİN ALLAH BUNLARI BU VATANDAN UZAK EYLESİN
  • Ali KOÇAli KOÇ1 sa önce
    Aşağıdaki CHP Genel Başkanlarından hangisi ülkesine İHANET etti:MUSTAFA KEMAL ATATÜRKİsmet İNÖNÜBülent ECEVİTDeniz BAYKALAltan ÖYMENKemal KILIÇDAROĞLUbEN SÖYLEYEYİM. HİÇBİRİSİ ihanet etmedi.had bilmek erdemdir...
  • mlymmlym1 sa önce
    KAOS CHP'nin Göbek Adıdır.
  • emiremir1 sa önce
    HASAN EGRIGOZ MUHABIR SENIN ZIHNIN BEYNIN KAFAN EGRI VE YAMUKALLAH BELANI VERSIN SEREFSIZ NAMUSSUZ EDEPSIZ AHLAKSIZ ADI HERIF TURKIYEYI SENIN ZIHNIYET SATTI SATIYOR NE HALE GELDI TURKIYE 16 YILDA CHP,MI YONETIYOR SEREFSIZ SENI
  • ahmetahmet1 sa önce
    siyasetteki AMERIKA!
  • Halit Halit 1 sa önce
    Tarihde Saddettin köpek ne ise bugün kk aynı aksinini düşünemiyorum vesselam

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