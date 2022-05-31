Türkiye Çevre Haftası 'Sıfır Atık' temasıyla kutlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülecek ve 1 Haziran'da başlayacak Türkiye Çevre Haftası'nda 81 ilde, 7'den 70'e herkese çevre bilincinin önemi anlatılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 21 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan, "Türkiye Çevre Haftası" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 81 ilde yapılacak etkinliklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla 81 ilin valiliklerine ve Bakanlık İl Müdürlüklerine genelgeye ilişkin usul ve esaslar gönderildi.

Buna göre Türkiye Çevre Haftası, çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında çevre bilincinin topluma yayılması amacıyla 1-7 Haziran'da, "Sıfır Atık" temasıyla kutlanacak.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında, 5 Haziran'da, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" düzenlenecek. Yürüyüşün startı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden verilecek.

Hafta kapsamında, "81 Milyar Adım Mobil" uygulaması ile 5 Haziran'dan 6 Haziran'a kadar 24 saat içinde 10 bin adım hedefine ulaşanlar, Bakanlık tarafından verilecek ödüller için hediye çekiliş hakkı kazanacak. Sonuçlar, noter huzurunda tamamlanarak, mobil uygulama ve Bakanlığın resmi web site üzerinden bildirilecek.

81 ilde fidan dikimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerinin 81 ildeki kamu kuruluşları iş birliğinde belirlediği alanlarda, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yutak alanların artırılmasına katkı sağlamak için öğrencilerin de katılacağı bir etkinlikle toplu fidan dikimi yapılacak. Her ilde, bölgenin toprak yapısına ve doğal şartlarına uygun fidan seçilecek.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında, çocukların çevre ve doğa, şehircilik, sıfır atık, iklim değişikliğiyle mücadele konularında eğlenerek öğrenecekleri fotoğraf ve resim yarışmaları düzenlenecek. Yarışmaya ilişkin tüm bilgiler ile hafta boyunca sürecek etkinliklerin içeriğine "http://ortakevimiz.com/" adresinden ulaşılabilecek.

Bisiklet turları düzenlenecek

Bisikletin günlük hayatta kullanımını yaygınlaştırmak ve çevre dostu ulaşım alanında bilinç oluşturmak amacıyla 3 Haziran 2022'de Dünya Bisiklet Günü'nün de kutlanacağı göz önüne alınarak "Çevre Dostu Bir Yaşam için Bisiklet Turu" düzenlenecek.

Bütün il müdürlüklerinde, 5 Haziran Pazar günü saat 15.30'da başlatılacak "Çevre Müfettişi" etkinliklerinde de çocukların tanıtıcı şapka ve tişört ile etkinlikte yer almaları sağlanacak.

Doğa ve çevre temalı fotoğraf yarışması

Türkiye Çevre Haftası kapsamında, doğa ve çevre temalı fotoğraf yarışması düzenlenecek. 15 yaş üstü herkesin katılabileceği, başvuruların 25 Mayıs'ta alınmaya başlandığı yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

Hafta kapsamında, ayrıca denize kıyısı olan illerde plaj ve deniz kirliliğini engellemek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek, diğer illerde ise şehrin doğal çevresine göre çevre kirliliğine yönelik aktiviteler yapılacak.

Tüm etkinliklerde, 209 üniversiteden iklim elçileri ve çevre gönüllüsü gençler aktif rol alacak.